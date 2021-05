a terza generazione di C3 supera il traguardo di 1 milione di unità vendute

La Citroën C3 di terza generazione ha appena raggiunto 1 milione di esemplari prodotti nello stabilimento di Trnava in Slovacchia. Lanciata a novembre 2016, C3 ha dato un nuovo impulso alla Marca introducendo una nuova identità stilistica che si ritrova sui modelli attuali della gamma e confermando la promessa di comfort che rappresenta una vera firma per Citroën. Modello dalla personalità decisa e coronato dal successo, C3 nel 2020 si colloca nella Top 7 del suo segmento in Europa. Inoltre, si posiziona fra i primi 3 modelli più venduti del suo segmento nei maggiori mercati come Francia, Spagna, Italia, Belgio, Portogallo, Danimarca, Slovacchia e Bulgaria.

Grazie a questo successo commerciale, si conferma come la best-seller della Marca. City car versatile, in grado di suscitare un “amore a prima vista”, la terza generazione di Citroën C3 possiede numerosi punti di forza. Per continuare questa storia di successo, Citroën l’ha fatta evolvere nel 2020 rafforzando quelle sue caratteristiche che la rendono così diversa e attraente: una personalità unica che inaugura la nuova identità del frontale della Marca, ancora più personalizzazione, un comfort di riferimento e numerosi equipaggiamenti moderni davvero utili nella vita di tutti i giorni.

Immediatamente riconoscibile, C3 propone un carattere deciso, una firma grafica distintiva e uno stile unico in un mercato molto stereotipato. Dallo stile moderno che esprime energia e senso di protezione, C3 non somiglia a nessun altro veicolo del suo segmento, e si contraddistingue per la personalità colorata.

Al momento del lancio nel 2016, C3 è stato il primo modello in grado di proporre ai clienti un’offerta di personalizzazione così completa e coerente, nella fascia centrale del mercato. Un elemento importante, un tratto distintivo del posizionamento di Citroën. Nel 2020 Nuova C3 offre ancora maggiori possibilità al cliente per configurare l’auto che gli corrisponda, con quasi 97 combinazioni esterne. La personalizzazione permette a ognuno di affermare pienamente la propria personalità e il proprio stile, con un look che va dal più discreto a quello più trendy e con la possibilità di vivacizzare una tinta della carrozzeria tradizionale con il tetto a contrasto e/o con dei tocchi colorati. Ogni cliente può creare la propria C3 a sua immagine, una C3 unica che non assomiglierà alle altre 999.999.