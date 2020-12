Abarth lancia il primo “Abarth Digital Day”

Sabato 19 dicembre si accendono i motori del primo “Abarth Digital Day” dedicato a tutti gli appassionati del Marchio. Un evento unico per radunare virtualmente la grande famiglia dello Scorpione che quest’anno a causa della pandemia non ha potuto ritrovarsi insieme in pista per l’ormai consueto appuntamento con gli Abarth Days.

Il popolo di Abarth si sposta quindi sul web per uno spettacolare evento online che promette grandi emozioni e un primato da raggiungere: l’Abarth Digital Day vuole diventare il più grande raduno digitale al mondo. Per ottenere la certificazione del Guinness World Records servirà il massimo coinvolgimento di tutta la Community Abarth che poco prima dell’inizio della diretta streaming dovrà, nell’arco di un’ora, postare selfie con la propria auto su una pagina Facebook creata ad hoc per il primato. Le foto dovranno essere più di 500 per poter entrare nel Guinness dei Primati. Nel corso dell’evento streaming verrà poi decretato il raggiungimento del Guinness e un referente del Comitato premierà Abarth in diretta.

Ma le sorprese non si esauriscono qui. L’Abarth Digital Day vedrà la partecipazione di Ylenia Baccaro, conduttrice del programma radiofonico “Tutto esaurito” di Radio 105 nelle vesti di presentatrice della diretta streaming, del dj Fabio Liuzzi sempre di Radio 105, e dell’influencer Ema Motorsport che si collegherà all’evento. “L’alchimista dei motori”, così è conosciuto sui social Ema Motorsport, si esibirà in una delle sue performance direttamente dalle Officine Abarth, in cui svelerà agli spettatori pezzi rari della collezione Abarth.

Anche in questa straordinaria veste digitale non mancheranno dunque performance e divertimento, come da migliore tradizione dell’evento più atteso dai fan dello Scorpione. Tra questi, molti fanno parte della sempre più ampia community Abarth nel mondo - attualmente sono 87 i club ufficiali, che vantano oltre 5.000 membri - e tanti altri appartengono alla community “The Scorpionship” - attiva da quattro anni nell'area EMEA e con oltre 139.000 iscritti, alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito scorpionship.abarth.com.

L’Abarth Digital Day sarà dunque un appuntamento in puro stile Abarth per far sentire il Marchio vicino al suo pubblico, proprio come recita l’hashtag #DistantiMaAbarthisti.