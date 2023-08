Al Montana Lodge & SPA di La Thuile fa tappa il Truck Jeep

Centinaia di turisti e appassionati ai quali il brand ha offerto la possibilità di vivere emozioni straordinarie a bordo dell’icona Jeep Wrangler e di tutta la gamma 4xe Plug-In Hybrid.

Il Truck Jeep continua a mostrarsi in vesti sempre più spettacolari: si tratta, in dettaglio, di un autoarticolato con una livrea nera dove spicca il logo 4xe, il nuovo 4x4 secondo Jeep, un’evoluzione del concetto di capability che si arricchisce di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade, l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato, e l’ammiraglia Grand Cherokee 4xe, la prima versione elettrificata del SUV più premiato di sempre.

Un’esperienza autenticamente Jeep® e autenticamente greenIl Truck Jeep, in soli quaranta minuti grazie a un processo completamente automatizzato, diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°. In questa configurazione è stato possibile, grazie agli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road e prove come il twist, apprezzando la proverbiale capability che contraddistingue il brand da 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe.