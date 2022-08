ALD2Life continua a crescere: nel 2022 quattromila nuovi contratti

ALD2Life, grande successo per il prodotto di noleggio a lungo termine di auto usate targato ALD Automotive Italia

ALD Automotive Italia, azienda leader nelle soluzioni di mobilità elettrica e nel noleggio a lungo termine, è stata tra i primi operatori a sviluppare offerte per i privati. In particolare, nel 2019, l’azienda ha lanciato il servizio ALD2Life, la soluzione di noleggio a lungo termine di auto usate che in questo ultimo periodo ha fatto registrare un grande successo con 4.000 ordini sottoscritti nel primo semestre del 2022 e una flotta circolante di circa 10.000 veicoli.

Nell’ultimo periodo il settore automotive ha subito una forte crisi dovuta all’approvvigionamento dei semiconduttori, che ha causato un rallentamento nelle immatricolazioni rispetto agli anni precedenti, tanto che, secondo l’ultimo report UNRAE, in Italia sono state immatricolate 684.228 nuove auto con una flessione del 22,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Tuttavia, secondo i dati presentati nel report semestrale di Dataforce, nel primo semestre 2022 il noleggio a lungo termine ha registrato un sostanziale pareggio, ma un netto recupero rispetto alla performance del primo trimestre, con un volume di 141.895 nuove targhe, solo 259 unità in meno rispetto al periodo gennaio-giugno 2021, a testimonianza del fatto che nonostante la crisi del settore questo tipo di servizio continua a rappresentare una valida alternativa all’acquisto.

ALD2Life, prodotto si punta dell'offerta ALD, rappresenta una soluzione valida tout court, alla quale, in un momento di incertezza come questo, un numero crescente di clienti guarda con interesse. Le esigenze dei clienti sono sempre più variegate ed è necessario trovare soluzioni che si adattino facilmente alle loro richieste con nuovi prodotti e nuovi canali di distribuzione e offerte sempre più flessibili e sartoriali. ALD2Life, infatti, è pensato proprio per offrire uno standard di servizio elevato a prezzi competitivi.

La soluzione racchiude in sé tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine, quindi un alto standard di servizi, controllo dei costi, mobilità senza stress, vantaggi fiscali e li applica ad auto usate controllate di tutto punto e garantite ALD Automotive. Si tratta di auto che rientrano alla società di noleggio a seguito dell'utilizzo di un unico proprietario: quindi un usato davvero molto fresco e poco chilometrato. Il vantaggio è soprattutto economico, ma permette di ridurre anche i tempi di consegna.