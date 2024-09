Alfa Romeo Junior: porte aperte il 21 e 22 Settembre per il debutto della nuova compatta sportiva

Il 21 e 22 settembre, Alfa Romeo inaugura un importante evento di Porte Aperte per il debutto ufficiale della nuova Alfa Romeo Junior sul mercato italiano.

Questo appuntamento rappresenta il ritorno del marchio nel competitivo segmento B, dove Alfa Romeo punta a ridefinire le regole con un modello che fonde sportività, tecnologia e comfort. Gli showroom italiani offriranno ai visitatori l'opportunità di ammirare e provare su strada questa compatta sportiva, disponibile sia in versione ibrida che elettrica.

Junior elettrica speciale: tecnologia e prestazioni al top

Protagonista dell’evento sarà la Junior Elettrica Speciale da 156 CV, una vettura che esprime al massimo i valori del marchio, combinando prestazioni elevate con un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente. Ogni concessionario avrà a disposizione due esemplari del modello, entrambi in configurazione full optional e nelle suggestive livree Blu Navigli e Rosso Brera con tetto nero.

Accompagnando il lancio, è stato realizzato uno spot TV intitolato “Learn to love again”, con protagonista l’attore spagnolo Pedro González Alonso, celebre per il suo ruolo nella serie "La casa di carta". Nello spot, l’attore invita gli spettatori a lasciarsi guidare dalla passione per scoprire la straordinaria driving experience che la Junior offre.

Motorizzazioni e gamma: l’essenza di Alfa Romeo

La Alfa Romeo Junior è stata accolta calorosamente da una nuova generazione di Alfisti, conquistando il pubblico grazie al suo design accattivante e alla perfetta combinazione di sportività e tecnologia. Il modello è disponibile in configurazioni ibrida ed elettrica, con motorizzazioni che spaziano dai 136 CV dell’ibrido ai 156 CV della versione elettrica.

In particolare, la gamma si compone di tre versioni principali:

Junior Ibrida: equipaggiata con un motore da 136 CV, per chi cerca efficienza e dinamica di guida.

Junior Elettrica: con una potenza di 156 CV, per un’esperienza 100% elettrica e senza compromessi.

Junior Speciale: la versione top di gamma, disponibile sia con propulsore ibrido che full electric.

Al lancio, si affiancherà presto la Junior 280 VELOCE 100% elettrica, la massima espressione della sportività nel segmento, pronta a conquistare il mercato con prestazioni ancora più elevate.

Promozione di settembre: offerta di finanziamento imperdibile

Durante il weekend del Porte Aperte, i visitatori avranno anche l'opportunità di scoprire l’offerta di finanziamentodedicata alla nuova Alfa Romeo Junior. Ad esempio, la versione elettrica 156 CV potrà essere acquistata con una rata mensile di 300 euro per 35 mesi, con un anticipo di circa 8.500 euro, TAN fisso al 4,99% e TAEG al 6,33%.

Per coloro che desiderano la versione ibrida, la formula di finanziamento prevede una rata mensile di 250 euro, con un anticipo di circa 5.000 euro, TAN fisso al 4,99% e TAEG al 6,58%. Un’offerta pensata per rendere ancora più accessibile il nuovo modello a tutti coloro che vogliono vivere l’esperienza Alfa Romeo senza rinunciare a prestazioni e innovazione.

Il Commento di Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha espresso grande soddisfazione per il lancio della Junior, dichiarando: «L’attesa è finita: questo fine settimana i nostri showroom saranno lieti di accogliere il pubblico che vorrà conoscere e provare la nuova Alfa Romeo Junior, che ha già raccolto oltre un migliaio di ordini solo in Italia e ha conquistato il cuore dei partecipanti al Roadshow».

Il Roadshow, che si è svolto dal 12 giugno al 12 luglio in 49 showroom italiani, ha coinvolto circa 9.000 ospiti con appuntamenti "one to one" e serate esclusive. Il successo di queste iniziative testimonia l’interesse crescente per la nuova Junior, che si candida a diventare un punto di riferimento nel segmento B grazie alla sua versatilità e capacità di attrarre un pubblico eterogeneo.

«Sono certo che questo modello ci regalerà grandi soddisfazioni e voglio ringraziare la nostra rete di vendita per aver realizzato con entusiasmo questo Porte Aperte che segna un passo in avanti nella nostra strategia di crescita», ha aggiunto Russo.

Con il debutto ufficiale della Alfa Romeo Junior, il marchio italiano si prepara a ridefinire il concetto di compatta sportiva nel segmento B, offrendo un modello che unisce design distintivo, tecnologia avanzata e una guida emozionante. L’evento del 21 e 22 settembre rappresenta un’opportunità unica per scoprire da vicino una vettura che promette di conquistare il cuore degli appassionati di Alfa Romeo e non solo.