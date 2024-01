Alfa Romeo Milano, anche con 4 ruote motrici

Il piccolo Suv Alfa Romeo Milano, che sarà presentato la prossima primavera, sarà disponibile anche con quattro ruote motrici.

Lo rivela il sito internet francese Argus. Per rivendicare un'immagine più sportiva, potrà contare su una versione 100% elettrica abbastanza muscolosa. Quest'ultima fungerà anche da versione di lancio, con un'apertura degli ordini già da metà aprile, sulla scia della presentazione. Il motore dovrebbe avere una potenza di 240 CV.

Le prime consegne sono attese per il mese di settembre. Ci sarà anche una versione a trazione integrale, battezzata Q4 secondo la tradizione Alfa Romeo, come dichiarato da Jean-Philippe Imparato CEO Alfa Romeo in un intervista al sito Argus, ma non sarà elettrica al 100%. Solo il tre cilindri 1.2 turbo-benzina con ibridazione leggera 48V lascerà la scelta tra due e quattro ruote motrici. Per poter offrire quattro ruote motrici senza aumentare troppo le emissioni di CO2, Milano Q4 sarà dotato di un motore elettrico di circa 30 kW (circa 41 CV) sul treno posteriore. Troveremo inoltre un secondo motore elettrico da 20 kW (28 CV) nella parte anteriore. La potenza passerà così da 136 CV sulla versione trazione a circa 120 kW (163 CV). Milano dovrebbe misurare tra 4,20 m e 4,30 m e punterà a riconquistare parte della clientela della vecchia compatta Giulietta.