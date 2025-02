Alpine cresce nel 2024: +5,9% di vendite in attesa della nuova offensiva prodotto

Alpine continua la sua crescita nel mercato delle auto sportive, registrando un aumento delle vendite del 5,9% nei primi mesi del 2024, con 4.585 unità consegnate.

Questo risultato arriva prima dell’inizio dell’offensiva prodotto che il marchio ha pianificato per espandere la propria gamma e rafforzare la presenza nel settore premium-sportivo.

L’Alpine A110, attuale punta di diamante del brand, continua a essere il modello di riferimento per gli appassionati di guida sportiva. L'attesa ora è tutta per le prossime novità: la casa francese ha in programma l'introduzione di nuovi modelli elettrificati, con l’obiettivo di consolidare la crescita e intercettare nuovi clienti.

L’incremento delle vendite dimostra la solidità del marchio all’interno del gruppo Renault, in un contesto di trasformazione dell’industria automobilistica. Il 2024 rappresenta un anno strategico per Alpine, con una roadmap che porterà alla nascita di una gamma più ampia e tecnologicamente avanzata. L’obiettivo? Rafforzare il posizionamento del brand nel panorama delle vetture ad alte prestazioni e consolidare il successo ottenuto negli ultimi anni.

