Alpine protagonista a Milano Autoclassica

Milano AutoClassica è il Salone dell'Auto Classica e Sportiva, amato e seguito da tutti gli appassionati.

Il Salone offre una grande esposizione di auto per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani, proposte in vendita dai più importanti operatori del settore.

Lo stand Alpine (Padiglione 7-stand A09) invita alla scoperta della gamma attuale della Marca, con l’expo statica di 4 auto: la Nuova Alpine A110, la Nuova Alpine A110 GT, la Nuova Alpine A110 S e la S.L. Tour de Corse 75.

Venerdì 18 Novembre, Carlo Leoni (Direttore Comunicazione & Immagine Renault Italia) e Cristina Faienza (Alpine Territory Manager Italia) saranno presenti e disponibili per interviste sullo stand Alpine.

Alpine A110 Tour de Corse 75 in serie limitata, si ispira alla mitica Alpine A110 che aveva partecipato all’edizione 1975 del Giro di Corsica, si distingue per il design iconico e l’abitacolo decisamente sportivo. Progettata per il rally, l’Alpine A110 Tour de Corse 75 coniuga agilità e prestazioni, grazie al telaio e al motore da 300 cv che consentono ai passeggeri di vivere tutte le sensazioni del Giro di Corsica, il rally dalle 10.000 curve.

La carrozzeria gialla contrasta con il nero profondo del cofano e del tetto. Quest’iconica livrea bitono nera e gialla è corredata da grafiche bianche e nere, caratteristiche del “Tour de Corse 75”. La firma “Tour de Corse 75” sul parafango anteriore sinistro è completata dall’emblematico motivo riportato sulle porte che riprende il tema, dalla modanatura bianca sul cofano e dal n. 7 impresso sul retro che fa abilmente riferimento alla berlinetta da rally dei vecchi tempi. Sui sedili sportivi Sabelt® Racing, che possono essere dotati di cinture da competizione, è ricamata la scritta Tour de Corse 75. All’esterno, i cerchi da 18” Gran Prix bianco brillante e le pinze dei freni Brembo® arancioni esprimono tutto lo spirito sportivo di questa serie limitata.

Il modello esclusivo Alpine A110 Tour de Corse 75 è stato realizzato globalmente in sole 150 unità, con targa numerata da 1 a 150, ed ha registrato un sold out in sole 48 ore.