Alpine: quattro nuove nomine nella direzione

Alpine annuncia la nomina di quattro nuove Direttrici con effetto dal 1° luglio al 1° ottobre 2022.

Marine Le Bihan è nominata Direttrice Qualità Alpine a partire dal 1° luglio 2022. Entrerà a far parte del Comitato di Direzione della Marca diretto da Laurent Rossi, riportando anche a Thierry Charvet, Direttore della Qualità del Gruppo Renault. Sostituisce Gérald Serain che lascerà il Gruppo a breve.

Marine Le Bihan è laureata presso l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (ENSMA Poitiers). Dal 1992, ha iniziato la sua carriera nel dipartimento ingegneria del Gruppo Renault. È passata alla qualità nel 2018, dove ha lavorato per aumentare il livello di qualità dei veicoli fin dalle fasi di progettazione a monte.

Bénédicte Lenguin è nominata Direttrice Giuridica Alpine e membro del Comitato di Direzione della Marca a partire dal 1° settembre 2022. Riporterà anche a Quitterie de Pelleport, Direttrice Giuridica del Gruppo Renault.

Bénédicte Lenguin è ora Direttrice Giuridica del Gruppo Unify (attività digitali del Gruppo TF1). Laureatasi presso l’Università Paris Ouest Nanterre La Défense, Bénédicte Lenguin esercita la professione di legale da oltre 20 anni nel markeking sportivo e nei media.

Sempre a partire dal 1° settembre, anche Anne-Catherine Basset entrerà a far parte del Comitato di Direzione Alpine come Direttrice Industriale e Direttrice della Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, riportando anche a Jose Vincente de los Mozos, Direttore Industriale del Gruppo Renault. Luciano Biondo, invece, assumerà la Direzione di Renault ElectriCity.

Laureatasi presso la Centrale Supélec, Anne-Catherine Basset è entrata nel Gruppo Renault nel 1998. Sono più di ventanni che lavora nel Gruppo nel dipartimento ingegneria prodotto e in stabilimento in Francia, Romania e India.

Soizic Pebereau è nominata membro del Comitato di Direzione come Direttrice Partnership e Sponsoring per tutte le attività Alpine a partire dal 1° ottobre, riportando direttamente a Laurent Rossi.

Laureatasi all’ISC Paris e presso l’Università Léonard de Vinci, Soizic Pebereau ha trascorso tutta la sua carriera lavorando su sponsoring e partnership nel mondo dello sport. Ora Direttrice Ospitalià delle Olimpiadi e Paraolimpiadi 2024, ha lavorato anche per Stade Français Paris Rugby, Paris Saint Germain e Roland Garros – Master Paris Bercy.

Laurent Rossi, CEO di Alpine: «È una grande opportunità per Alpine accogliere queste quattro donne di talento per sostenere e accrescere lo sviluppo della Marca nei prossimi mesi e anni. Il loro arrivo è di fondamentale importanza in questo momento di svolta della Marca. La loro presenza consente al Comitato di Direzione di Alpine di raggiungere la parità di genere, un grande punto di forza per Alpine e la dimostrazione ai vertici aziendali che le pari opportunità e la meritocrazia, valori a cui sono profondamente legato, funzionano perfettamente nel Gruppo Renault e nella nostra bella Marca.»