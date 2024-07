Ampere nomina Anne-Catherine Brieux Direttrice delle Operazioni Industriali

Ampere ha annunciato la nomina di Anne-Catherine Brieux a Direttrice delle Operazioni Industriali, con effetto dal 1° agosto 2024.

Brieux, attualmente Direttrice Qualità Strategia, Fornitori e Sviluppo del Gruppo Renault, entrerà a far parte del Leadership Team di Ampere e riporterà direttamente a Luca de Meo, CEO di Ampere. Anne-Catherine Brieux succederà a Luciano Biondo, che ha deciso di lasciare il Gruppo Renault dopo una carriera ricca di successi.

Nel suo nuovo ruolo, Anne-Catherine Brieux sarà responsabile dei siti industriali di Ampere - Douai, Maubeuge, Ruitz, che formano il Centro ElectriCity, e dello stabilimento di Cléon. Inoltre, avrà la supervisione delle funzioni Acquisti, Qualità, Ingegneria di Produzione, Supply Chain e IT di Ampere. Questa nomina riflette la fiducia del Gruppo nelle capacità e nell’esperienza di Brieux nel settore industriale e della qualità.

Josep-Maria Recasens, COO di Ampere, ha espresso la sua soddisfazione per la nuova nomina: “Desidero ringraziare Luciano per il suo impegno da quando è entrato nel Gruppo nel 2020. È stato una risorsa straordinaria per la creazione del Centro ElectriCity e per lo sviluppo del Gruppo nel nord della Francia. La transizione dei quattro siti verso l’elettrico è un passo avanti di fondamentale importanza per sostenere la strategia elettrica e ‘Made in France’ del Gruppo Renault e di Ampere. Gli auguro un grande successo nei suoi nuovi progetti. Sono molto contento di dare il benvenuto in Ampere ad Anne-Catherine. Con il suo background a livello di industria, qualità e fornitori, è la persona giusta per sostenere l’eccellenza industriale della nostra azienda”.

Anne-Catherine Brieux, laureata presso l’INSA di Rouen, ha iniziato la sua carriera in Renault nel 1997 come ingegnere di produzione nello stabilimento di Cléon. Successivamente, è entrata a far parte dei team di ingegneria, gestendo progetti chiave di standardizzazione dei prodotti per l’Alleanza Renault Nissan. Nel 2006, Brieux ha assunto la responsabilità dell’Ufficio Studi Motori nello stabilimento di meccanica, dove ha gestito e integrato la prima progettazione decentrata di motori per il progetto Duster.

Dopo 12 anni nella progettazione e sviluppo di motori, nel 2011 è entrata nella famiglia del Manufacturing, inizialmente come responsabile della divisione Assemblaggio Motori e poi della Lavorazione nello stabilimento meccanico. Ha ricoperto il ruolo di Vicedirettrice Operativa dello stabilimento di Cléon e nel 2017 ha assunto la direzione dello stabilimento Renault Motores a Valladolid, in Spagna. Nel 2023, è diventata Direttrice Qualità Strategia, Fornitori e Sviluppo nella Direzione Qualità del Gruppo Renault.

Luciano Biondo ha iniziato la sua carriera nel 1991 nello stabilimento PSA Peugeot Citroën di Sochaux, dove ha contribuito al lancio del sito di produzione PSA Peugeot Citroën di Sevelnord. Nel 2000, è entrato a far parte del nuovissimo sito di Toyota Motor Manufacturing France nel nord della Francia, avviando il reparto verniciatura. Dal 2013 al 2020, ha assunto la Direzione Generale di Toyota Motor Manufacturing France a Valenciennes, dove ha lanciato con successo la Yaris e la Yaris Cross.

Nel 2020, Biondo è entrato nel Gruppo Renault per creare il centro industriale dedicato alla produzione dei veicoli 100% elettrici, riunendo i siti di Douai, Maubeuge e Ruitz. La sua leadership ha permesso di sviluppare in modo competitivo e sostenibile questi siti, creando un'importante base per la strategia elettrica del Gruppo Renault e di Ampere.

Con la nomina di Anne-Catherine Brieux, Ampere si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione nel settore dei veicoli elettrici, continuando a innovare e a promuovere l’eccellenza industriale. La sua vasta esperienza nel settore industriale e nella gestione della qualità sarà fondamentale per guidare l’azienda verso nuovi traguardi, sostenendo la transizione verso l’elettrico e rafforzando il marchio “Made in France”.