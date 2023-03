Ancma entra nello Swappable Battery Motorcycle Consortium

Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo Accessori) entra nello Swappable Battery Motorcycle Consortium,

il consorzio nato nel 2021 su iniziativa dei costruttori Honda, KTM, Piaggio e Yamaha per promuovere la diffusione delle due ruote elettriche attraverso azioni quali la standardizzazione delle batterie intercambiabili e dei sistemi di scambio. ANCMA fa il suo ingresso come associate member per supportare le finalità del consorzio a livello italiano con la propria attività di advocacy e di relazione con le istituzioni.

L’adesione di ANCMA allo Swappable Battery Motorcycle Consortium, che oggi conta circa 40 realtà industriali, tra costruttori di motocicli, produttori di batterie e componenti, coincide con un momento di forte espansione della mobilità elettrica in Italia, soprattutto in ambito urbano. Nel 2022 le immatricolazioni di motocicli elettrici hanno fatto segnare infatti un solido +59% sull’anno precedente, con un protagonismo di ciclomotori e scooter che porta l’elettrico a rappresentare oggi più dell’8% dell’interno mercato a due ruote.