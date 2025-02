Andrea Costantini alla guida della Qualità in Automobili Lamborghini

Automobili Lamborghini annuncia la nomina di Andrea Costantini a Direttore Qualità, un incarico strategico per il brand di lusso che fa dell'eccellenza un pilastro imprescindibile.

Con oltre 20 anni di esperienza maturati all'interno della Casa di Sant'Agata Bolognese, Costantini porta con sé una profonda conoscenza dei processi produttivi e delle dinamiche aziendali, elementi fondamentali per garantire il massimo livello qualitativo in ogni vettura Lamborghini.

Un percorso di crescita all'interno del marchio del Toro

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Bologna, Costantini ha iniziato la sua carriera in aziende di prestigio come VM Motori e Aprilia Moto, approdando in Automobili Lamborghini nel 2002. Da allora, il suo percorso professionale è stato caratterizzato da ruoli di crescente responsabilità in ambito produttivo, contribuendo all'industrializzazione di modelli iconici come la Gallardo e alla creazione del primo dipartimento di Pre Series Center (PSC).

Dal 2006 ha assunto la gestione diretta della produzione, supervisionando le linee di assemblaggio e garantendo il rispetto degli elevati standard qualitativi del brand. Dal 2021 ha ampliato le sue competenze, prendendo in carico anche la responsabilità del Manufacturing Engineering.

Un incarico chiave per il futuro della qualità Lamborghini

Prima di assumere il nuovo ruolo, Costantini ha trascorso sei mesi presso il dipartimento Qualità di Audi in Germania, consolidando ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e manageriale. Ora, la sua missione sarà assicurare che ogni vettura Lamborghini continui a incarnare gli standard più elevati in termini di artigianalità, tecnologia e prestazioni.

“Per Automobili Lamborghini, la qualità è una responsabilità e un impegno nei confronti dei nostri clienti, che nutrono aspettative altissime verso i nostri prodotti", afferma Andrea Costantini. “La cura maniacale dei dettagli, l’approccio sartoriale alla manifattura e l’impiego di tecnologie all’avanguardia sono i tratti distintivi della nostra esclusività.”

In un settore in continua evoluzione, con regolamentazioni sempre più stringenti e aspettative crescenti da parte della clientela, la figura del Direttore Qualità assume un ruolo strategico. La sfida principale sarà garantire la conformità dei modelli Lamborghini alle normative globali, senza mai scendere a compromessi sull'esperienza di guida e sul DNA sportivo del marchio.

Con questa nomina, Lamborghini riafferma la propria dedizione all’eccellenza, puntando su una leadership interna capace di innovare senza perdere di vista la tradizione che ha reso il marchio un'icona nel mondo delle supersportive.