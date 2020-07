Basta la voce per gestire un gran numero di funzioni a bordo delle Citroen

Tutti i modelli Citroën sono predisposti per ascoltare le persone che viaggiano a bordo dei veicoli offrendo un sistema di riconoscimento vocale nella maggior parte dei suoi modelli. Grazie a questa tecnologia, è possibile utilizzare vari sistemi che offrono funzioni relative al comfort, alla guida, al sistema audio o alla connettività senza dover staccare le mani dal volante o senza distogliere lo sguardo dalla strada. Un vantaggio in termini di sicurezza.

Per la climatizzazione

In estate, semplicemente dicendo "Ho caldo", si attiva il sistema di climatizzazione per ridurre la temperatura di 0,5°C. Duranti i mesi più caldi dell’anno, è possibile abbassare la temperatura di 1°C pronunciando le parole "Ho molto caldo". Per aumentare la temperatura, basta invece dire "Ho freddo" oppure "Ho molto freddo".

Per il sistema di navigazione

Quando si esplorano nuovi posti in vacanza, può succedere di perdersi o disorientarsi. Il navigatore è molto utile in questi casi e il guidatore può semplicemente utilizzare la propria voce per impostare il proprio tragitto verso una determinata destinazione o verso casa. Il sistema di navigazione Citroën Connect Nav può essere infatti comandato sia in modalità touch sia con riconoscimento vocale e inoltre permette di interagire con le funzionalità Navigazione, Telefono, Radio. Il sistema Citroën Connect Nav, navigazione 3D connessa con riconoscimento vocale, di ultima generazione, è abbinato inoltre a servizi di connessione come TomTom Traffic, per avere informazioni sul traffico in tempo reale, posizione e costi delle stazioni di servizio e dei parcheggi, informazioni meteo e ricerca locale dei punti d’interesse e anche l’opzione Zone di pericolo. Questo sistema di navigazione è disponibile, in opzione o di serie a seconda della versione e del modello, su diverse vetture della gamma Citroën, da Nuova C3 a SUV C3 Aircross e SUV C5 Aircross, da C4 SpaceTourer a Grand C4 SpaceTourer, da Berlingo a SpaceTourer e SpaceTourer Business.

Per il cellulare

La tecnologia di assistenza vocale può anche essere utilizzata per gestire il cellulare, effettuare una chiamata a una persona nei contatti, comporre un determinato numero o visualizzare la rubrica o l'elenco delle chiamate. Queste funzioni sono disponibili secondo il cellulare e/o secondo le applicazioni utilizzate.

Per ascoltare la musica

Se si desidera animare il viaggio con la musica oppure ascoltare delle informazioni, è possibile chiedere al sistema audio di sintonizzarsi su una specifica stazione radio o di riprodurre un determinato brano o album o anche i "più grandi successi" del proprio artista preferito. È anche possibile richiedere il nome della canzone in esecuzione oppure del cantante.