AXA Italia: QUIXA lancia Van&Job per proteggere i microimprenditori

AXA Italia, QUIXA Assicurazioni presenta Van&Job: il primo prodotto assicurativo per proteggere microimprese e professionisti

QUIXA Assicurazioni, la compagnia digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, ha lanciato Van&Job, un innovativo prodotto assicurativo pensato appositamente per le microimprese con massimo 2 dipendenti e per i professionisti che possiedono un furgone. Questo nuovo prodotto offre una copertura completa sia per il veicolo che per l'attività imprenditoriale, tutto in un unico contratto, garantendo semplicità e immediatezza per i suoi utilizzatori.

L'offerta di Van&Job si basa su pacchetti preconfigurati, con la possibilità di personalizzare ulteriormente l'assicurazione in base alle specifiche esigenze dell'utente. Per quanto riguarda il furgone, le coperture includono protezione contro il furto, la grandine, i danni ai cristalli e le opzioni aggiuntive per la collisione e gli atti vandalici, oltre a servizi come il soccorso H24 e l'assistenza legale.

“Van&Job è la nuova proposta di QUIXA dedicata a professionisti e microimprese, cuore pulsante del tessuto economico del nostro Paese, rappresentando il 95% delle imprese attive in Italia, ma ancora oggi sottoassicurate, nonostante i molteplici rischi a cui sono esposte. Facendo leva sul nostro DNA digitale e sull’appartenenza al Gruppo AXA, abbiamo ideato una soluzione che non ha precedenti sul mercato e che offre una protezione completa, che va oltre Rc Auto, e allo stesso tempo semplice, accessibile e trasparente, per gestire, in un unico contratto, i piccoli e grandi imprevisti in cui è possibile incorrere nello svolgimento dell’attività quotidiana. Van&Job rappresenta un esempio concreto del percorso evolutivo di QUIXA, che sceglie di guardare con sempre più attenzione alle evoluzioni in atto nella società per rispondere a nuovi trend e bisogni, anche in logica di maggiore inclusione sociale, al cuore della strategia del Gruppo AXA Italia”, ha dichiarato René Gazet, CEO di QUIXA Assicurazioni e Chief P&C Officer di AXA Italia.

Per l'attività lavorativa, Van&Job offre coperture contro i danni ai locali, come incendio, fenomeni elettrici e spargimento di liquidi, insieme alla responsabilità civile per danni a terzi. Inoltre, sono previste protezioni per il lavoro fuori sede, con la possibilità di estendere la responsabilità civile anche presso i clienti, così come proposte che includono la copertura degli infortuni e la tutela da rischi legati alle catastrofi naturali. Van&Job è acquistabile in pochi click e gestibile digitalmente dall'Area riservata dell'utente. Il premio medio è accessibile e offre flessibilità di pagamento, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 o 10 rate.

Questa nuova proposta segna un importante passo avanti per QUIXA, che si pone l'obiettivo di essere sempre più vicina a una nuova generazione di consumatori, sensibile ai nuovi bisogni emergenti e desiderosa di soluzioni semplici, concrete, flessibili e smart per affrontare gli imprevisti della vita quotidiana. Van&Job riflette l'impegno del Gruppo AXA Italia verso la sostenibilità, offrendo una soluzione inclusiva che mira a colmare il gap di protezione per una fascia di popolazione storicamente lontana dal mondo assicurativo.

A partire dal mese di maggio, QUIXA tornerà in comunicazione con una campagna pubblicitaria dedicata a Van&Job, diffusa sui canali digitali e sulla radio. In linea con la sua nuova visione, QUIXA ridefinisce anche l'architettura del brand, l'identità visiva e i modi di comunicare, puntando su un linguaggio empatico, semplice e trasparente, incarnato dal nuovo claim, "l'assicurazione semplice inizia da qui".