Arca Fondi è Best Asset Management e Best ESG fund management company 2024

Arca Fondi premiata come Best Asset Management Company Italy e Best ESG fund management company Italy 2024

Arca Fondi si è aggiudicata i prestigiosi riconoscimenti di Best Asset Management Company Italy e Best ESG Fund Management Company Italy per l'anno 2024, confermando il suo ruolo di leader nel settore del risparmio gestito nel panorama finanziario italiano. I premi, attribuiti dalla rivista internazionale Global Business & Finance Magazine, testimoniano la qualità dei prodotti e il valore dei servizi offerti da Arca Fondi. Si tratta di un risultato importante, frutto dell’attenzione ai principi fondamentali che da più di 40 anni caratterizzano l’operato di Arca: focalizzazione sui rendimenti offerti e sul livello di servizio garantito ai clienti, trasparenza e innovazione.

Questo approccio, negli anni, ha portato ad una gestione dinamica della gamma prodotti, che è stata trasformata per sfruttare al meglio le condizioni di volta in volta offerte dai mercati finanziari, offrendo risposte puntuali alle esigenze dei clienti e dei partner collocatori. Inoltre, Arca Fondi è stata tra le prime società di gestione del risparmio a credere e investire nei prodotti ESG. L’innovativa gamma "ESG Leaders", sviluppata a partire dal 2020, coniuga la continua ricerca delle migliori opportunità d'nvestimento con un'indispensabile sensibilità verso la responsabilità ambientale e sociale.

I Fondi della gamma Arca ESG Leaders adottano un approccio rigoroso alla selezione degli investimenti e si avvalgono di modelli ESG sviluppati internamente e supportati dalle migliori tecnologie. Elementi vincenti che fanno sì che ben otto dei Fondi ESG Leaders possano essere classificati come Art 9 ai sensi della normativa SFDR.

L’Amministratore Delegato di Arca Fondi Ugo Loeser ha affermato: "Siamo profondamente onorati di ricevere i riconoscimenti di Best Asset Management Company Italy e Best ESG Fund Management Company Italy. Questi premi non solo riflettono la dedizione e l'expertise del nostro team di Arca Fondi, ma anche il nostro impegno costante verso l'innovazione e la responsabilità sociale. Il conseguimento di questi risultati rafforza ulteriormente la nostra determinazione nel mantenere alti standard qualitativi e nel perseguire costantemente nuove idee per migliorare e ampliare la nostra offerta di prodotti".