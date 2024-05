Batur Convertible: l'esclusività su misura firmato da Bentley

Bentley Motors, sinonimo di lusso e prestigio nell'industria automobilistica, ha introdotto oggi un nuovo gioiello nel suo portafoglio: la Batur Convertible.

Questo modello rappresenta la terza realizzazione coachbuilt di Bentley nell'era moderna, un prodotto esclusivo di Mulliner, la storica divisione della casa britannica specializzata in auto su misura.

Seguendo le orme della Bacalar barchetta e della Batur coupé, la Batur Convertible si distingue per una raffinata eleganza e un design all'avanguardia, che preannuncia lo stile delle future Bentley. Al centro delle sue prestazioni, troviamo l'iconico motore W12 biturbo da 6.0 litri, il più potente mai realizzato da Bentley, con 750 CV. Questo motore, che ha contribuito significativamente al successo del brand negli ultimi vent'anni, è destinato a lasciare il palcoscenico con la fine della sua produzione, rendendo la Batur Convertible una delle ultime Bentley a beneficiarne.

La configurazione della Batur Convertible è studiata per offrire una dinamica di guida eccellente, accentuata da un "airbridge" e carenature posteriori che evocano il design delle auto sportive barchetta del passato. Il tetto convertibile, apribile in soli 19 secondi anche in movimento, trasforma questa gran turismo da una coupé a una cabriolet, offrendo un'esperienza di guida versatile e affascinante.

Il processo di personalizzazione per ciascuna Batur Convertible è un'esperienza unica, con la possibilità di personalizzare ogni aspetto dell'auto. Dalla scelta infinita di colori esterni e interni, fino ai materiali del tetto e alle finiture in oro rosa 3D all'interno dell'abitacolo, ogni dettaglio può essere scelto per riflettere le preferenze personali del cliente. Questo livello di personalizzazione è possibile grazie all'utilizzo di un visualizzatore Mulliner dedicato.

La produzione della Batur Convertible sarà estremamente limitata, con solo 16 esemplari previsti, rendendo ogni auto una vera rarità. Questa esclusività è accentuata dal fatto che ogni veicolo sarà costruito a mano nella fabbrica a emissioni zero di Bentley a Crewe, Inghilterra, impiegando diversi mesi per garantire la massima cura e attenzione ai dettagli.

La Bentley Batur Convertible non è solo un'auto: è un'opera d'arte su quattro ruote, che combina lussuosa artigianalità con prestazioni straordinarie, e rappresenta una delle ultime opportunità di possedere un pezzo di storia automobilistica con il leggendario motore W12.