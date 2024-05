CUPRA Born VZ: prestazioni elettriche senza compromessi

CUPRA si spinge oltre con la nuova CUPRA Born VZ, una versione potenziata e dinamica del suo primo modello completamente elettrico.

CUPRA Born VZ rappresenta il perfetto connubio tra elettrificazione e prestazioni, ispirando il mondo da Barcellona. Con una potenza di 240 kW (326 CV) e una coppia di 545 Nm, questa versione offre una guida sportiva e dinamica, raggiungendo i 100 km/h in soli 5,6 secondi.

Wayne Griffiths, CEO di CUPRA, ha dichiarato: "Nel 2021 abbiamo lanciato CUPRA Born, il nostro primo veicolo 100% elettrico, e questo ha rappresentato una pietra miliare per il marchio. Le 45.300 unità vendute l’anno scorso hanno segnato un aumento del 44,4% rispetto all’anno precedente, un risultato eccezionale. CUPRA Born VZ aumenterà le performance di questo modello, dimostrando ancora una volta che elettrificazione e prestazioni sono un connubio perfetto."

Propulsore e Telaio

CUPRA Born VZ alza l’asticella con un propulsore completamente elettrico che eroga 240 kW (326 CV) di potenza, con un aumento del 40% rispetto alla versione e-Boost. La coppia di 545 Nm, il 75% in più rispetto alle altre versioni Born, consente alla vettura di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Le nuove sospensioni sportive con DCC, lo sterzo sportivo e le performance dell’impianto frenante garantiscono una dinamica di guida superiore.

Autonomia e Ricarica

Nonostante le elevate prestazioni, CUPRA Born VZ mantiene un’ottima efficienza, con un’autonomia di 599 km grazie a un pacco batterie ottimizzato da 79 kWh. La ricarica può essere effettuata sia a casa con un sistema AC da 11 kW, sia presso un punto di ricarica veloce DC da 185 kW, permettendo di ricaricare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

Design Esterno e Interno

Il design esterno di CUPRA Born VZ si arricchisce con due nuovi colori, Dark Forest e Midnight Black, e nuovi cerchi in lega da 20” con tecnologie avanzate. Gli pneumatici ad alte prestazioni migliorano l’aderenza su strada. All’interno, i sedili sportivi avvolgenti, realizzati in tessuto riciclato SEAQUAL® YARN e DINAMICA, offrono una seduta ergonomica e sportiva. L’uso di materiali sostenibili, come le fibre di lino nei sedili, riduce il peso e l’impatto ambientale.

Connettività e Tecnologia

CUPRA Born VZ è dotata di un nuovo sistema di infotainment con un display da 12,9”, che combina il touchscreen con un cursore a sfioro retroilluminato per regolare il clima e il volume. Su richiesta, è disponibile un sistema audio ad alta fedeltà con 10 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser. La tecnologia Smart Light fornisce avvisi e indicazioni visive per aumentare la sicurezza e l’interazione uomo-macchina.

Sicurezza e Funzionalità

CUPRA Born VZ offre una gamma avanzata di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il nuovo Connected Travel Assist e il Remote Park Assist, che rendono la guida e il parcheggio più semplici e sicuri. Altre tecnologie di sicurezza includono il Side Assist, il Front Light Assist, il Traffic Sign Recognition e l’Exit Warning.

Lancio

CUPRA Born VZ sarà introdotta nel mercato italiano nel terzo trimestre del 2024, continuando l’impegno del marchio per una mobilità sostenibile con zero emissioni nella produzione e un approccio ecologico nella progettazione.