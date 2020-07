BMW Italia è "NETCOMM AWARD 2020" per le migliori iniziative ecommerce

BMW Italia si è aggiudicato il Netcomm Award 2020, l’evento organizzato dal Consorzio Digitale Italiano Netcomm, che seleziona le migliori iniziative ecommerce italiane, ha visto protagonista BMW Italia che si è aggiudicata due premi di categoria (Omnichannel e Pagamenti) e il primo posto assoluto. La selezione è stata compiuta su 50 progetti partecipanti alla nona edizione di Netcomm Award da una giuria di esperti del settore digital commerce a cui è stata aggiunta la valutazione dei consumatori finali.

“Presales tool” di BMW Italia è stato premiato “per l’eccellente integrazione tra canali online e offline e l’ottimo approccio ai metodi di pagamento. Ha saputo unire le necessità degli utenti e dei singoli dealer alla partecipazione di campagne centralizzate dal brand.”

“Presales Tool” è la piattaforma e-commerce sviluppata da BMW Italia per consentire ai propri clienti di ordinare auto, moto o accessori pagando online l’anticipo e scegliendo la propria Concessionaria di fiducia per completare l’acquisto e perfezionare la consegna. Questa soluzione è stata utilizzata per tutti i brand del Gruppo, per effettuare l’ordine della versione “Digital Line” di BMW Serie 1, per la Nuova MINI John Cooper Works GP e per la Nuova BMW R18.

Roberto Liscia, presidente di Netcomm, ha commentato: “Il progetto di BMW Italia, che rientra in una categoria estremamente complessa per l’ecommerce, quella dell’automotive, dimostra come l’adozione di una strategia omnicanale, attraverso una gestione integrata tra online e offline, consente al consumatore di vivere la medesima esperienza in tutti i touchpoint del suo customer journey. La chiave è, infatti, l’ottimizzazione dell’esperienza del cliente, sia essa fisica o digitale, perché si abbattono le barriere tra i canali e si sfrutta una piattaforma comune.”

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha dichiarato: “Come abbiamo recentemente sperimentato, il digitale trova impiego in ogni ambito della nostra vita, dal commercio elettronico alle soluzioni per il business, dalla scuola alla vita famigliare. In BMW Italia abbiamo riconosciuto questo trend ben prima che diventasse una scelta obbligata, adattando i nostri processi e i nostri strumenti per permettere ai nostri clienti di scegliere la propria modalità di interazione preferita con i nostri brand. Il nostro compito è garantire che ogni momento di contatto con i clienti – fisico o virtuale che sia – sappia trasmettere i nostri valori di marca e coinvolgerli in una relazione autentica, indipendentemente dal canale scelto e con la possibilità di passare da uno all’altro senza interrompere la relazione.”