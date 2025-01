BMW Panoramic iDrive: la rivoluzione digitale della guida targata Neue Klasse

La storia di BMW è sempre stata segnata da innovazioni che hanno cambiato per sempre il concetto di mobilità.

Con il debutto mondiale del nuovo BMW Panoramic iDrive al CES 2025 di Las Vegas, il marchio bavarese si prepara a riscrivere ancora una volta le regole dell’interazione uomo-macchina. Un salto tecnologico che promette di trasformare l’esperienza di guida, mettendo al centro il conducente e offrendo soluzioni di infotainment avanzate, intuitive e personalizzabili.

Il nuovo sistema, che sarà introdotto nella gamma Neue Klasse a partire dalla fine del 2025, rappresenta un punto di svolta per BMW. Il BMW Operating System X, cuore pulsante del Panoramic iDrive, integra display innovativi, comandi touch e vocali e un'intelligenza artificiale avanzata, rendendo la guida più sicura, emozionante e coinvolgente.

CES 2025: BMW svela il futuro dell'interazione uomo-veicolo

Durante il Consumer Electronics Show (CES) 2025 di Las Vegas, BMW ha presentato la versione quasi definitiva del suo nuovo sistema di infotainment, permettendo ai visitatori di testarne le funzionalità. Al centro di tutto c’è il BMW Panoramic Vision, un head-up display che proietta le informazioni essenziali lungo tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili sia al conducente che ai passeggeri.

Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e responsabile dello sviluppo, ha dichiarato con entusiasmo: “La tecnologia avanzata incontra una modalità d’uso altamente intuitiva: un quarto di secolo di lavoro pionieristico e di leadership tecnologica nei concept operativi è confluito nel nuovo BMW Panoramic iDrive. Con questo avanzamento, stiamo fissando ancora una volta lo standard del settore nell'interazione multimodale.”

Il nuovo sistema sarà parte integrante di tutti i modelli della gamma Neue Klasse, il primo dei quali sarà lanciato entro la fine del 2025. Si tratta di una piattaforma pensata per il futuro, che garantirà aggiornamenti costanti nel tempo grazie alla tecnologia over-the-air.

BMW Panoramic Vision: un head-up display rivoluzionario

Il BMW Panoramic Vision è il cuore del nuovo sistema iDrive. Progettato per migliorare la sicurezza e il comfort di guida, questo display proietta le informazioni più importanti direttamente nel campo visivo del conducente. La novità? Le informazioni non sono più limitate a una piccola area davanti al guidatore, ma si estendono lungo l’intera larghezza del parabrezza.

Il sistema permette di personalizzare i contenuti visualizzati. Il guidatore può scegliere cosa vedere nelle diverse sezioni del display, che possono includere dati di navigazione, informazioni sui consumi, avvisi di sicurezza e molto altro. Questa innovazione crea un effetto 3D che rende l'esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

Ma non è tutto. BMW ha introdotto un ulteriore elemento opzionale: il 3D Head-Up Display, che mostra informazioni aggiuntive come avvisi di navigazione e guida automatizzata direttamente nel campo visivo del conducente. Il risultato? Un’interazione fluida e coordinata tra i vari schermi, per una guida più sicura e intuitiva.

Quattro elementi, un unico obiettivo: massima attenzione al guidatore

Il BMW Panoramic iDrive si basa su quattro elementi principali, progettati per migliorare l’esperienza di guida e garantire massima sicurezza:

BMW Panoramic Vision: il display panoramico proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza.

3D Head-Up Display: un display aggiuntivo che fornisce informazioni cruciali direttamente nel campo visivo del guidatore.

Display centrale con QuickSelect: un display touch senza cornice, posizionato ergonomicamente vicino al volante, che permette un utilizzo intuitivo delle funzioni.

Volante multifunzione: dotato di pulsanti aptici illuminati, il volante consente di controllare facilmente le funzioni principali senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Questa combinazione di elementi ridefinisce il classico approccio di BMW “mani sul volante, occhi sulla strada”, offrendo un’esperienza di utilizzo intuitiva e sicura.

Personalizzazione totale con il BMW Operating System X

Alla base del nuovo Panoramic iDrive c’è il BMW Operating System X, un sistema operativo intelligente che permette di personalizzare ogni aspetto dell’interfaccia utente. Grazie all’analisi dei dati provenienti da oltre 22 milioni di veicoli connessi in tutto il mondo, BMW ha ottimizzato il sistema per offrire un’esperienza su misura per ogni conducente.

I clienti possono configurare fino a sei widget sul display centrale e trasferirli con un semplice swipe al Panoramic Vision. Inoltre, il sistema supporta comandi vocali avanzati grazie all'integrazione del BMW Intelligent Personal Assistant, che risponde ai comandi naturali del guidatore.

Intelligenza artificiale e Large Language Models (LLM)

Una delle novità più interessanti del nuovo sistema è l’integrazione dei Large Language Models (LLM), che migliorano le capacità del BMW Intelligent Personal Assistant. Questo assistente vocale avanzato è in grado di comprendere comandi complessi e fornire risposte precise. Ad esempio, il conducente può dire: “Portami a una stazione di ricarica vicina a un supermercato”, e il sistema selezionerà la destinazione più adatta.

Durante il CES 2025, BMW ha presentato una versione beta del nuovo assistente vocale presso lo stand del partner tecnologico Amazon, dimostrando le sue capacità in una BMW X3.

Sicurezza e innovazione per un’esperienza di guida unica

BMW non ha trascurato l’aspetto della sicurezza. Il nuovo Panoramic iDrive include numerosi sistemi di assistenza alla guida, che vengono suggeriti automaticamente dal BMW Intelligent Personal Assistant in base al comportamento del conducente. Ad esempio, se il sistema rileva che il conducente utilizza raramente la modalità Sport, suggerirà di attivarla in situazioni adatte.

Inoltre, il volante multifunzione utilizza un approccio shy-tech, con pulsanti che si illuminano solo quando necessario, per evitare distrazioni.

HypersonX: la colonna sonora della Neue Klasse

Un altro elemento distintivo del nuovo Panoramic iDrive è l’esperienza sonora HypersonX, sviluppata dal BMW Group Sound Design Studio. Questo sistema sonoro comprende 43 segnali acustici personalizzati, che adattano i suoni alla situazione di guida, creando un’interazione emozionale tra il conducente e la sua BMW.

Un sistema pensato per il futuro

Il nuovo BMW Panoramic iDrive è scalabile e sarà integrato in tutti i nuovi modelli BMW a partire dalla fine del 2025. Grazie alla possibilità di aggiornamenti over-the-air, il sistema resterà sempre al passo con i tempi, garantendo un’esperienza di guida all’avanguardia per anni a venire.

Come ha dichiarato Stephan Durach, Senior Vice President Connected Company BMW Group: “Il concept generale del nuovo BMW Panoramic iDrive con Operating System X è stato reso possibile da un grande salto tecnologico. Offre un funzionamento intuitivo, esperienze emotivamente coinvolgenti e una personalizzazione specifica.”

Con il debutto del BMW Panoramic iDrive, BMW si conferma leader nell'innovazione tecnologica nel settore automobilistico. Il nuovo sistema di infotainment non solo ridefinisce l'interazione uomo-macchina, ma segna anche un passo avanti verso un futuro più digitale e personalizzato.

La gamma Neue Klasse promette di portare queste innovazioni su strada, offrendo un'esperienza di guida che unisce tecnologia avanzata, sicurezza e comfort. BMW guarda al futuro, con un occhio sempre attento alle esigenze dei suoi clienti e alla continua evoluzione della mobilità.