BMW sfida Audi e Mercedes: ecco l’arma vincente nelle vendite di veicoli elettrici

Il mercato dei veicoli elettrici ha vissuto una frenata significativa nell'ultimo anno, specialmente in Germania, dove la domanda di BEV è crollata di oltre il 25%.

Tuttavia, BMW ha saputo distinguersi, non solo evitando il declino, ma rafforzando la sua posizione sia sul mercato domestico che a livello globale.

Nel 2024, mentre i principali concorrenti tedeschi Mercedes-Benz e Audi hanno visto calare le loro vendite di veicoli elettrici, come riportato da AutoNews Eurpopa BMW ha registrato una crescita del 12% nelle vendite di BEV. Al contrario, Mercedes ha subito una contrazione del 23% e Audi un calo dell’8%. Questi numeri testimoniano un divario che si fa sempre più marcato nel settore premium.

Secondo Jochen Goller, responsabile delle vendite di BMW, il marchio è pronto a mantenere questo slancio anche nel 2025 grazie a una gamma di prodotti ampia e diversificata. “Nonostante le difficili condizioni di mercato, siamo fiduciosi di poter continuare a crescere nelle vendite di BEV”, ha dichiarato Goller in una recente nota ufficiale.

Strategia multi-trazione e portafoglio BEV vincente

La forza di BMW risiede in una strategia lungimirante e nella sua storia con i veicoli elettrici. Fin dal lancio della i3 nel 2013, BMW ha maturato un know-how che i rivali stanno ancora inseguendo. Questa competenza ha permesso all’azienda di sviluppare un portafoglio di veicoli elettrici più ampio, che oggi copre tutti i segmenti di mercato, attirando una vasta gamma di clienti.

La strategia multi-trazione di BMW consente ai clienti di scegliere tra motorizzazioni a combustione interna, ibride plug-in e completamente elettriche per i modelli più venduti. Questo approccio si è dimostrato vincente, permettendo al marchio di raggiungere il 17% delle vendite totali con i veicoli elettrici, una quota superiore rispetto a quella di molti concorrenti premium.

La Neue Klasse: il futuro elettrico di BMW

A fine 2025, BMW lancerà la tanto attesa famiglia Neue Klasse, una gamma completamente nuova di veicoli elettrici che promette di alzare ulteriormente l’asticella nel segmento premium. Gli analisti prevedono che questi nuovi modelli, grazie a innovazioni tecnologiche e prezzi competitivi, conquisteranno una fetta significativa del mercato, soprattutto in Europa.

Matthias Schmidt, analista del settore automotive, sottolinea come BMW sia in grado di colmare il divario tra i prezzi dei modelli BEV e quelli a combustione interna, offrendo un vantaggio competitivo rispetto a Mercedes e Audi. "Il gap di prezzo è molto più contenuto rispetto ai suoi rivali", ha dichiarato Schmidt.

Sfide e opportunità future

Nonostante i venti contrari, come la contrazione del mercato tedesco e la crescente concorrenza globale, BMW appare ben posizionata per affrontare le sfide del futuro. La scadenza dei contratti di leasing in Germania, che porterà nuovi acquirenti sul mercato, potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la Neue Klasse.

Gli analisti prevedono che molti ex clienti Tesla, insoddisfatti dall’offerta limitata del 2022, potrebbero orientarsi verso BMW, che nel frattempo ha ampliato significativamente la propria gamma di modelli elettrici.

Philippe Houchois, analista di Jeffries, sottolinea come BMW abbia saputo coniugare una solida gestione dei costi con una strategia di prezzo competitiva, offrendo una scelta chiara e accessibile ai clienti. "Fin dall'inizio, BMW ha puntato sul potere di scelta, un approccio che i clienti apprezzano profondamente", ha concluso Houchois.

Con una strategia solida, un portafoglio prodotti diversificato e l’imminente lancio della Neue Klasse, BMW si conferma leader indiscusso nel mercato dei veicoli elettrici premium, lasciandosi alle spalle Mercedes e Audi.