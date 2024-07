BMW si unisce a Eclipse Foundation per software automobilistico open-source

Il BMW Group ha annunciato la sua adesione al Software Defined Vehicle (SDV) Working Group della Eclipse Foundation come membro strategico.

Questo gruppo facilita la collaborazione globale sulle tecnologie software open-source da utilizzare nei veicoli moderni. Con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di software interno, BMW contribuirà con competenze cruciali all'iniziativa.

Frank Weber, membro del Consiglio di amministrazione di BMW AG, Sviluppo, ha dichiarato: “BMW padroneggia il software dal chip al cloud e lo fa da generazioni. Il numero di funzioni digitali nelle auto sta crescendo rapidamente. Tutti i players del nostro settore possono trarre notevoli vantaggi da una maggiore cooperazione nello sviluppo e nella sicurezza di software che non si differenziano dalla concorrenza. Per questo motivo stiamo contribuendo con la nostra esperienza al gruppo di lavoro Eclipse SDV”.

L'importanza del software nei veicoli moderni è in costante crescita. Il sistema di un'auto può contenere centinaia di milioni di linee di codice, una cifra destinata a crescere ulteriormente. Molti produttori collaborano con fornitori per sviluppare pacchetti software per le funzioni di base. Secondo la Eclipse Foundation, l'industria automobilistica ha un enorme potenziale di sovrapposizione per le funzionalità software di base, simile a quello osservato nei sistemi operativi mainstream come Linux, Windows e macOS.

Christian Salzmann, vicepresidente del BMW Group Global Software Strategy and Software Factory, ha aggiunto: “Vediamo l'open-source come un modello di collaborazione attiva per lo sviluppo del software e ci aspettiamo molto dalle attività congiunte del gruppo di lavoro Eclipse SDV. In qualità di contributore attivo in progetti open-source come ‘Zuul’, portiamo già molta esperienza in materia”.

Il Direttore Esecutivo della Eclipse Foundation, Mike Milinkovich, ha accolto con entusiasmo la partecipazione di BMW: “Il gruppo di lavoro Eclipse SDV è diventato rapidamente il ‘centro di gravità’ per lo sviluppo di software open-source nell'industria automobilistica globale. Siamo entusiasti di avere un leader innovativo del calibro di BMW come membro strategico. I loro contributi avranno un ruolo fondamentale nel guidare questo cambiamento trasformativo nella progettazione dei veicoli moderni”.

I membri del gruppo di lavoro SDV includono organizzazioni che vedono nella partecipazione ai progetti Eclipse una componente strategica per le loro attività. Queste organizzazioni investono significative risorse di sviluppo per promuovere ulteriormente la tecnologia della Eclipse Foundation. Come membro strategico, BMW avrà l'opportunità di guidare la direzione del gruppo di lavoro SDV e di condurre vari progetti. BMW è un membro storico della Eclipse Foundation da oltre un decennio e continuerà a sostenere e guidare l'innovazione anche nei gruppi di lavoro openMDM e openPass.

Oltre alle nuove attività nell'ambito della Eclipse Foundation, BMW continuerà a contribuire ad AUTOSAR (Automotive Open System Architecture). Come membro fondatore di AUTOSAR, BMW ha lavorato con altri costruttori automobilistici, fornitori e aziende dell'industria elettronica, dei semiconduttori e del software per far progredire gli standard dell'architettura elettronica elettrica (E/E). Christian Salzmann ha sottolineato che “AUTOSAR è una storia di successo che fa molto per l'industria automobilistica. Consideriamo le attività in Eclipse come un supplemento, non come un sostituto”.

Cos'è il gruppo di lavoro Eclipse SDV? L'Eclipse SDV Working Group è un'organizzazione all'interno della Eclipse Foundation che promuove lo sviluppo di software open-source per l'industria automobilistica. Con oltre 50 membri, tra cui le principali case automobilistiche, fornitori globali di cloud, leader tecnologici, aziende di elettronica e partner della catena di fornitura, il gruppo ha ricevuto un ampio sostegno dal settore. L'obiettivo è fornire un forum per lo sviluppo e la promozione di soluzioni open-source per l'industria automobilistica globale, adottando un approccio “code first” per creare stack software e strumenti open-source per le funzioni chiave delle future generazioni di veicoli.

Il gruppo di lavoro è concepito come un'organizzazione neutrale rispetto ai fornitori e guidata dai membri, con un quadro di governance per la gestione e la collaborazione sulla proprietà intellettuale open-source. Un comitato direttivo definisce e gestisce la strategia e la roadmap tecnica del gruppo di lavoro, mentre un comitato consultivo tecnico raccomanda quali progetti open-source dovrebbero essere inclusi nell'ambito del gruppo di lavoro.

Come viene coinvolto il BMW Group? I reparti specializzati della divisione sviluppo del BMW Group, in particolare la Software Factory, saranno direttamente e attivamente coinvolti nei vari progetti del gruppo di lavoro Eclipse SDV. L'obiettivo sarà sviluppare software per progetti di serie insieme alla rete di partner. I dipendenti del BMW Group parteciperanno anche agli Hackathon e ai Community Day di SDV, lavorando a stretto contatto con esperti delle altre aziende associate.