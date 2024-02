BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition: l’ interpretazione della guida sportiva

La BMW Z4 M40i è un roadster atletico caratterizzato da un design specifico M, con due posti e un tetto soft-top classico.

Monta un motore sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo, che eroga una potenza di 250 kW/340 CV e trasmette la potenza alle ruote posteriori. Ciò conferisce alla vettura le caratteristiche di un'auto sportiva classica. L'aggiunta di un cambio manuale contribuisce a un'esperienza di guida più coinvolgente, offrendo ulteriori opzioni di controllo e connessione con la strada.

La nuova offerta di punta della gamma di modelli della BMW Z4, mira a consolidare ulteriormente la popolarità della roadster.

Attualmente, la versione ammiraglia rappresenta quasi la metà delle vendite totali in Germania, dimostrando il suo successo nel segmento altamente competitivo dominato dai marchi premium tedeschi. Nel complesso, i modelli BMW M hanno contribuito significativamente al volume di vendite globale della roadster, rappresentando oltre il 30%.

La BMW Z4 offre due varianti alimentate da motori a quattro cilindri con tecnologia BMW TwinPower Turbo. La Z4 sDrive20i, con motore da 145 kW/197 CV, presenta un cambio manuale a sei rapporti di serie, mentre il modello base può essere equipaggiato con un cambio Steptronic Sport a otto velocità. La Z4 sDrive30i, con motore da 190 kW/258 CV, utilizza di serie il cambio Steptronic Sport a otto velocità. La Z4 M40i, con motore più potente, offre il cambio Steptronic Sport a otto velocità e presenta la specifica Pure Impulse edition come optional. La Z4 ha mantenuto una leadership nel segmento delle roadster premium, registrando crescenti quote di mercato sin dal lancio della terza generazione. Le principali regioni di vendita sono Germania, Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Giappone. La versione M40i Pure Impulse edition sarà lanciata gradualmente a partire da marzo 2024, con la produzione presso Magna Steyr Fahrzeugtechnik in Austria.

La BMW Z4 M40i offre un'esperienza di guida unica nel suo segmento, grazie all'inedita combinazione di un motore a sei cilindri in linea e un cambio manuale a sei marce. Questa configurazione esclusiva è attualmente riservata alle auto sportive ad alte prestazioni di BMW M GmbH, rendendo la Z4 M40i una proposta distintiva nel portafoglio prodotti BMW. Il motore da 3,0 litri della Z4 M40i, con tecnologia M TwinPower Turbo, garantisce prestazioni notevoli grazie a un albero motore forgiato, pistoni ottimizzati e un collettore di scarico raffreddato ad acqua. Il turbocompressore twin-scroll fornisce aria compressa alle sei camere di combustione, con un intercooler indiretto per regolare la temperatura. Il pacchetto tecnologico del motore include iniezione ad alta precisione, fasatura variabile delle valvole VALVETRONIC e fasatura completamente variabile degli alberi a camme Double-VANOS. La BMW Z4 M40i Pure Impulse edition rappresenta un'aggiunta distintiva alla gamma BMW M Performance.

Il motore della BMW Z4 M40i Pure Impulse edition offre una coppia massima di 500 Nm tra 1.600 e 4.500 giri/min e una potenza di 250 kW/340 CV disponibile tra 5.000 e 6.500 giri/min. Questa edizione speciale presenta un cambio manuale a sei rapporti sviluppato esclusivamente per la Z4 M40i, con componenti specifici M per il set di ingranaggi e gli alberi. Il meccanismo di cambio esterno è stato personalizzato per offrire una sensazione di cambio distintiva. La potenza viene trasmessa attraverso il cambio manuale, consentendo alla Z4 M40i di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Nel caso del cambio Steptronic Sport a otto rapporti, l'accelerazione è di 4,5 secondi da 0 a 100 km/h. Il cambio Steptronic Sport offre la possibilità di selezionare manualmente le marce attraverso le palette al volante, offrendo un'esperienza di guida coinvolgente e personalizzata.

La BMW Z4 è caratterizzata da proporzioni compatte, peso ridotto, baricentro basso e una distribuzione dei pesi bilanciata (50:50), elementi che definiscono il suo concept veicolare orientato all'agilità e alle prestazioni dinamiche. La struttura estremamente rigida della carrozzeria e del telaio, insieme agli eccellenti attributi aerodinamici, contribuiscono al carattere sportivo della Z4. Il telaio combina un assale anteriore a doppio snodo con un assale posteriore a cinque bracci, garantendo un equilibrio armonioso tra dinamismo e comfort di guida.

La BMW Z4 M40i è dotata di sterzo sportivo variabile, freni M Sport, differenziale M Sport sull'asse posteriore e sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico. La Pure Impulse edition ha un assetto specificamente tarato, con molle ausiliarie personalizzate, una barra antirollio rinforzata all'anteriore e modifiche alla mappatura dei controlli elettronici degli ammortizzatori e dello sterzo sportivo variabile. Il controllo di trazione e il differenziale M Sport presentano una logica di controllo specifica per il modello.

Un'innovazione nel telaio riguarda le dimensioni dei cerchi, con cerchi in lega leggera M a doppie razze con finitura nera lucida da 19 pollici sull'asse anteriore e 20 pollici su quello posteriore. Questa combinazione, precedentemente riservata ai modelli ad alte prestazioni di BMW M GmbH, ottimizza la trasmissione della potenza motrice alla strada, specialmente in combinazione con la trazione posteriore, e migliora l'efficienza nella trasmissione delle forze laterali in curva.

La Pure Impulse edition della BMW Z4 M40i non solo offre un cambio manuale a sei rapporti e un telaio raffinato, ma aggiunge anche caratteristiche di design esclusive agli esterni. Questi dettagli conferiscono alla roadster un aspetto più aggressivo, evidenziando il suo carattere sportivo e completando le caratteristiche esterne M per migliorare il flusso d'aria e l'equilibrio aerodinamico. Le caratteristiche includono l'assetto M High-gloss Shadowline con caratteristiche estese, il badge del modello esclusivo sui pannelli laterali anteriori e posteriori, le calotte degli specchietti verniciate in Black high-gloss, deflettori progettati per razionalizzare il flusso d'aria intorno ai passaruota posteriori e pinze dei freni rosse per i freni M Sport.

La Pure Impulse edition presenta anche nuovi colori esterni. Per i mercati europei, il modello ha una finitura Frozen Deep Green metallizzato, mentre per gli Stati Uniti la carrozzeria è disponibile nel colore Sanremo Green metallizzato. In alternativa, è possibile scegliere tra altre verniciature esterne dalla gamma di colori già disponibili per la BMW Z4.

L'abitacolo della BMW Z4 è progettato per offrire un'esperienza di guida senza compromessi in uno spazio caratterizzato da un'atmosfera moderna e sofisticata da auto sportiva. Il design focalizzato sul guidatore e i sedili sportivi specifici per il modello, con poggiatesta integrati, contribuiscono a creare un ambiente coinvolgente. L'abitacolo presenta linee pulite che si estendono in avanti, con superfici di rivestimento concentrate in alcune aree.

La Pure Impulse edition della Z4 aggiunge caratteristiche di design specifiche M agli interni, con dettagli esclusivi. La console centrale ospita una leva del cambio M con un manicotto specifico per il modello, progettata per controllare il cambio manuale a sei rapporti. Il rivestimento in pelle Vernasca Cognac con profili M neri, esclusivo della Pure Impulse edition, conferisce un mix di eleganza e sportività, completato da strisce di rivestimento interno in nero lucido.

Nel model year 2024 della BMW Z4, le nuove opzioni di vernice esterna, inclusa la Frozen Deep Green metallic, sono disponibili per tutti i modelli, non solo per la Pure Impulse edition. Tuttavia, il colore Frozen Deep Green metallic è riservato alle versioni top di gamma della roadster. La Sanremo Green metallic è invece disponibile anche per la BMW Z4 sDrive20i e la BMW Z4 sDrive30i.

Entrambe le varianti a quattro cilindri, sDrive20i e sDrive30i, includono di serie le caratteristiche esterne del pacchetto M Sport, come le prese d'aria a tre sezioni nella grembialatura anteriore, le minigonne laterali dallo stile unico e la grembialatura posteriore con contorni laterali. Inoltre, i cerchi in lega leggera M da 18 pollici con design a doppie razze e finitura bicolore sono inclusi nell'equipaggiamento di serie. La BMW Z4 sDrive30i presenta anche di serie sospensioni M Sport, sterzo sportivo variabile e freni M Sport, mentre il differenziale M Sport è disponibile come optional.

Il tetto soft-top della BMW Z4, disponibile in finitura effetto Anthracite Silver come alternativa al colore nero standard, può essere azionato elettricamente e aperto o chiuso in dieci secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. Altri elementi di serie includono il deflettore del vento, il riscaldamento dei sedili e il climatizzatore automatico bi-zona. Il pacchetto portaoggetti e il sistema di carico passante migliorano la funzionalità sia per la guida quotidiana che per i viaggi più lunghi.

La BMW Z4 è progettata con un'attenzione particolare al guidatore, offrendo un design degli interni migliorato ergonomicamente per garantire un'esperienza di guida coinvolgente. Il sistema di visualizzazione e controllo/operazione BMW iDrive, integrato con il BMW Live Cockpit Professional, è di serie su tutte le varianti del modello BMW Z4. Include un quadro strumenti completamente digitale con grafica personalizzabile e un display touchscreen da 10,25 pollici, insieme al Controller sulla console centrale e al BMW Intelligent Personal Assistant. Il pacchetto comprende anche il sistema di navigazione BMW Maps, l'integrazione di smartphone, un hotspot WiFi e altri servizi. Il sistema audio Hi-Fi, il vivavoce con interfaccia USB e il sistema di allarme sono inclusi di serie, mentre l'Harman Kardon Surround Sound System è disponibile come optional.

La BMW Z4 offre una gamma di sistemi di assistenza alla guida orientati al piacere di guida, inclusi avviso di collisione anteriore con intervento sui freni, avviso di superamento involontario della linea di carreggiata con ritorno alla corsia e informazioni sui limiti di velocità con indicatore di divieto di sorpasso. Tra gli optional ci sono il Cruise Control con funzione Stop&Go, il sistema di avviso di cambio corsia, il sistema di prevenzione delle collisioni posteriori, l'avviso di attraversamento del traffico, l'assistente al parcheggio, la telecamera di assistenza alla retromarcia e l'assistente alla retromarcia. Il BMW Head-Up Display, anch'esso disponibile come optional, proietta informazioni di guida sul parabrezza della roadster.