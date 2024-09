Bosch espande la rete globale di ricarica elettrica, oltre un milione di stazioni disponibili

Ricaricare un'auto elettrica in maniera rapida e semplice, ovunque ci si trovi, è un'esigenza che sempre più automobilisti stanno cercando di soddisfare.

Bosch, con la sua piattaforma proprietaria, sta contribuendo a rendere questa realtà più accessibile, offrendo una rete globale che supera il milione di stazioni di ricarica distribuite su quattro continenti. Questa iniziativa segna un'importante pietra miliare nel campo dell'elettromobilità, migliorando l’accesso alle infrastrutture di ricarica e semplificando il processo per gli utenti.

"Il nostro obiettivo è eliminare la frammentazione delle app di ricarica e rendere l'accesso alle stazioni il più semplice possibile," ha dichiarato Marco Zehe, Presidente della divisione Electrified Motion di Bosch. L'approccio di Bosch è quello di mettere a disposizione un'unica piattaforma, accessibile tramite un'app, che permette ai conducenti di trovare e pagare la ricarica in pochi clic, con trasparenza nei costi e senza difficoltà.

Oltre a rivolgersi direttamente ai consumatori, Bosch collabora con i produttori di auto, integrando i propri servizi di ricarica nei sistemi di infotainment dei veicoli. Questa integrazione garantisce che l’esperienza di guida e di ricarica sia coerente con il design e le caratteristiche del marchio, offrendo una soluzione personalizzata e all'avanguardia.

Attualmente, Bosch conta circa 800.000 stazioni di ricarica in Europa e 130.000 in Nord America, con l’obiettivo di arrivare a 200.000 stazioni aggiuntive in Australia, Nuova Zelanda e Asia entro la fine del 2024. Questa rete, in continua espansione, rende la mobilità elettrica sempre più fruibile su scala globale. "Grazie alla nostra piattaforma, la ricerca e l'utilizzo delle stazioni di ricarica diventano operazioni molto più semplici per i guidatori di veicoli elettrici," ha aggiunto Zehe.

Con la crescente diffusione delle auto elettriche, i servizi di ricarica innovativi saranno sempre più necessari. Bosch stima che entro il 2030 un'auto su tre di nuova immatricolazione sarà completamente elettrica, e questa proporzione salirà a una su due entro il 2035. L'azienda prevede che il settore delle soluzioni di ricarica continuerà a crescere a ritmi elevati, con un incremento del 50% annuo entro la fine del decennio. "L’aumento dei veicoli elettrici guiderà la domanda di soluzioni di ricarica semplici e complete, e questo rappresenta una grande opportunità per noi," ha concluso Zehe.