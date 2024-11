Bridgestone e Politecnico di Milano: record mondiale di velocità per un’auto a guida autonoma

Il 7 novembre 2024, presso la pista dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano, un traguardo straordinario ha segnato la storia della mobilità autonoma.

Una Maserati MC20 Coupé, equipaggiata con i pneumatici Bridgestone Potenza Sport, ha raggiunto i 285 km/h, stabilendo il nuovo record mondiale di velocità per una vettura di serie a guida autonoma.

Il successo è stato reso possibile dal lavoro sinergico del Politecnico di Milano e del team AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous), che ha sviluppato l’intelligenza artificiale responsabile della guida. Le condizioni di fitta nebbia presenti durante il test non hanno fermato la tecnologia avanzata del sistema AI, supportata dai pneumatici di Bridgestone, progettati per garantire stabilità, controllo e massime prestazioni anche in situazioni estreme.

Pneumatici Potenza Sport: la tecnologia al servizio delle prestazioni

Il ruolo dei Bridgestone Potenza Sport è stato cruciale per il raggiungimento di questo record. Questi pneumatici Ultra High Performance sono stati concepiti per rispondere alle esigenze delle auto più performanti, offrendo aderenza ottimale, stabilità a velocità elevate e un controllo impeccabile.

"L’impegno di Bridgestone nella mobilità del futuro è evidente in questo progetto" – ha dichiarato Lorenzo Piccinotti, Direttore Marketing Bridgestone EMEA South Region. "Grazie a questa collaborazione con il Politecnico di Milano, abbiamo dimostrato come le nostre tecnologie possano contribuire alla sicurezza e all’innovazione nelle soluzioni di mobilità sostenibile".

Un progetto innovativo per la sicurezza e la mobilità del domani

Il record è stato realizzato con il supporto del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), un laboratorio di eccellenza per la ricerca sulla mobilità innovativa. L’obiettivo del progetto AIDA è quello di portare i sistemi di guida autonoma a un livello superiore, esplorando le loro potenzialità in scenari di alta velocità, senza compromettere la sicurezza.

Questo risultato segna un passo avanti nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la guida autonoma, gettando le basi per un futuro in cui l’AI potrà garantire sicurezza e affidabilità anche sulle strade urbane.

Un traguardo che guarda al futuro

La collaborazione tra Bridgestone e il Politecnico di Milano è una dimostrazione di come industria e accademia possano unire le forze per raggiungere risultati straordinari. Non si tratta solo di un record di velocità, ma di una visione condivisa per una mobilità più sicura, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Questo traguardo non rappresenta solo un primato tecnico, ma un chiaro segnale di come l’innovazione possa aprire nuove strade per la mobilità del futuro.