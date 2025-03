Capucine Lorenzi nominata Chief Operating Officer di Alpine: guiderà le operazioni globali del marchio

Alpine ha annunciato la nomina di Capucine Lorenzi come Chief Operating Officer (COO),

un ruolo chiave che la vedrà responsabile della performance globale delle operazioni e del coordinamento dei progetti interfunzionali per garantire efficienza, coerenza e rapidità nell'attuazione della strategia aziendale.

Capucine Lorenzi ha assunto la carica di Direttrice Acquisti di Alpine nel 2024, portando con sé un'esperienza ventennale nel settore degli approvvigionamenti, con una solida competenza nella gestione di forniture premium. Nel nuovo ruolo di COO continuerà a rispondere funzionalmente a François Provost, Chief Procurement, Partnerships & Public Affairs Officer del Gruppo Renault, e sarà membro del Comitato Direttivo di Alpine e del Comitato di Direzione di Renault Group Procurement.

"Nell'ultimo anno, Capucine ci ha già aiutato a rafforzare i nostri processi di acquisto in un momento cruciale per Alpine. Il suo nuovo ruolo di Chief Operating Officer è essenziale per attuare i nostri progetti e le nostre operazioni in modo rapido ed efficiente, al fine di mettere in atto la strategia di Alpine e guidare la marca verso il successo", ha dichiarato Philippe Krief, CEO di Alpine.

La carriera di Lorenzi è iniziata nel 2002 presso Valeo come Buyer di componenti elettronici, prima di entrare in Ferrari nel 2006, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Direttrice Acquisti Diretti dei Materiali per Veicoli nel 2017. Nel 2022 è passata a GNV (Grandi Navi Veloci) come Chief Procurement Officer, per poi approdare in Alpine nel 2024 come Direttrice Acquisti, posizione che continuerà a ricoprire funzionalmente anche nel nuovo incarico.

Con questa nomina, Alpine rafforza la propria struttura organizzativa puntando su una leadership esperta per affrontare le sfide future e consolidare la propria crescita nel segmento delle vetture sportive ad alte prestazioni.