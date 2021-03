Cécilia Taieb, nuova Direttrice globale Comunicazione di SEAT S.A.

Cécilia Taieb è stata nominata Direttrice globale di Comunicazione di SEAT S.A., incarico che assumerà a partire dal prossimo 15 aprile. Con oltre venti anni di esperienza in comunicazione strategica, social media, leadership e transformation management, Taieb arriva in SEAT S.A. in un momento caratterizzato da grandi sfide per l’azienda e i suoi marchi, SEAT e CUPRA, all’insegna della trasformazione verso elettrificazione e mobilità sostenibile

La manager, che riporterà direttamente al Presidente di SEAT S.A. Wayne Griffiths in qualità di membro del top management dell’azienda, guiderà le aree di comunicazione corporate, CSR e reputazione, prodotto ed eventi, content activation e comunicazione interna, con un team di trenta persone.

Il suo principale obiettivo sarà dare un impulso alla strategia digitale di SEAT S.A., per incorporare nuove forme di comunicare, nuovi canali e piattaforme che amplifichino i messaggi dell’azienda e i suoi marchi, SEAT e CUPRA, dialogando con un pubblico sempre più eterogeneo e globale.

“Siamo in un momento di piena trasformazione. Intendiamo cambiare lo status quo e fare le cose in modo differente. L’arrivo di una professionista come Cécilia che proviene da un settore diverso dall’automotive, è una grande opportunità per fare un passo in avanti nella nostra strategia di comunicazione” sottolinea Wayne Griffiths, Presidente di SEAT S.A.. “Cécilia ha un profilo multiculturale e vanta una lunga esperienza internazionale che contribuirà a consolidare SEAT e a rafforzare l’espansione di CUPRA come marchio giovane, sfidante e unconventional dell’industria automotive. Guiderà il solido team di professionisti della comunicazione che in questi ultimi anni ha permesso a SEAT S.A. di aumentare significativamente la propria awareness, reputazione e immagine” ha aggiunto Griffiths.

Taieb ha contribuito fortemente a consolidare nuovi standard globali di comunicazione nei diversi settori in cui ha lavorato. Ha occupato posizioni di rilievo, l’ultima prima del suo arrivo in SEAT S.A. nell’industria farmaceutica, dove ha guidato gli affari corporate globali per AstraZeneca Oncologia dalla sede dell’Azienda a Cambridge (Regno Unito). Taieb ha rinnovato l’immagine dell’area terapeutica e diretto una serie di campagne globali per aumentare la presenza della divisione in tutto il mondo. Precedentemente, ha avuto in carico gli affari corporate globali dell’area di business cardiovascolare, renale e del metabolismo. Sotto la sua leadership, due delle principali affiliate dell’azienda hanno sperimentato una crescita considerevole.

Prima delle sue esperienze internazionali, Taieb ha guidato la comunicazione di AstraZeneca Spagna e la sua Fondazione. Inoltre, ha lavorato nel campo della consulenza HR, nel gruppo Page (precedentemente Michael Page Holding), in qualità di Direttrice Comunicazione, Formazione e Sviluppo per le aree del sud Europa, Russia, Polonia, Turchia e Africa.

Laureata in Traduzione, Interpretariato e Affari Internazionali presso l’ISIT (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) di Parigi, Cécilia Taieb vanta inoltre un master in International Business Negotiation conseguito presso l’Università Sorbona, sempre a Parigi, e un Executive Programme in Entrepreneurial Leadership ottenuto al MIT (Massachusetts Institute of Technology). Parla fluentemente inglese, francese e spagnolo.