Citroën accompagna gli italiani e il loro desiderio di ritornare a viaggiare

Dopo esserte stati fermi per più di due mesi causa Covid-19, con la progressiva ripresa delle attività e della vita sociale ora è possibile riconquistare progressivamente la propria libertà e ritornare a viaggiare. Vicina alle persone e ai loro desideri, Citroën coglie l’occasione per accompagnare la voglia di evadere degli italiani – nel pieno rispetto del mantenimento delle distanze autorizzate - con ‘Viaggia in Italia con Citroën’. Questa iniziativa permette di partire a bordo di una nuova Citroën in tutta serenità, grazie a offerte molto vantaggiose che prevedono fino a 7.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma e offerte di finanziamento con 0 anticipo / 0 rate fino a settembre / 0 pensieri con “Simply With You”, il finanziamento con valore futuro garantito e copertura assicurativa integrativa. Per maggiori informazioni: www.citroen.it

Per sostenere queste offerte, Citroën lancia una campagna pubblicitaria originale denominata ‘SUV Citroën C3 Aircross Marshmallows ’ che richiama esplicitamente uno dei 5 episodi pubblicati sui Social Media in Italia a gennaio, realizzati e diretti da Eric Judor, dove il comfort Citroën è protagonista.

I modelli Citroën si distinguono infatti oltre che per il loro design unico, soprattutto per un’esperienza di comfort a bordo senza paragoni. Un comfort che sta alla base della progettazione della nuova gamma attraverso il programma Citroën Advanced Comfort®, e che si traduce in un incredibile effetto cocoon a bordo.

La sceneggiatura della campagna mostra con tono ironico quanto sia difficile rinunciare al comfort di una Citroën per compiere azioni che normalmente si svolgono fuori dall’auto.

Quattro amici si trovano a bordo del loro SUV Citroën C3 Aircross posteggiato accanto ad un falò, intenti a grigliare marshmallows. Con astuzia e grande creatività, utilizzando rami molto lunghi che fuoriescono dai finestrini e dal tetto apribile, i ragazzi hanno escogitato un sistema “unconventional” per riuscire a arrostire i loro prelibati dolcetti restando comodamente seduti a bordo del loro SUV Citroën C3 Aircross. Intrecci di bastoni all’interno dell’abitacolo e dal tetto mostrano la versatilità dell’auto in maniera divertente. Nessuno di loro osa scendere dall’auto per non perdere quella irrinunciabile sensazione di comfort e di benessere tipicamente Citroën!

La musica che accompagna il film è uno dei classici di jazz più famosi al mondo: "Petite fleur" (fiorellino). Composto dal sassofonista Sidney Bechet, questo celebre brano, ripreso dai più grandi artisti dell'epoca come Tino Rossi, Mouloudji, Petula Clark o Henri Salvador, è tra i più emblematici della musica jazz popolare. La melodia di "Petite Fleur" trasmette un’atmosfera fatta di relax, serenità e comfort; ri-arrangiata per l'occasione in chiave reggae, accompagna con eleganza l’umorismo della campagna.