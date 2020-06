Citroën accompagna gli italiani e il loro desiderio di ritornare a viaggiare

Per la maggior parte degli italiani è arrivato il momento di pianificare le proprie vacanze, all'insegna di una mobilità che vede l'auto più protagonista che mai.

E non si tratta solo del benessere su cui Citroën da sempre focalizza l'attenzione ma anche della sicurezza che deriva da uno spazio fruibile individualmente e da condividere con i propri cari.

In altri termini, l'auto avrà certamente un ruolo centrale nelle prossime vacanze e vale quindi la pena prendersene cura, ancora più che in passato. Nell’ambito dell’iniziativa 'Viaggia in Italia con Citroën', il viaggio per le vacanze estive diventa l'occasione giusta per organizzare un appuntamento con il proprio Riparatore di fiducia, che svolge ogni intervento di manutenzione nello scrupoloso rispetto del rigido Protocollo di Sicurezza creato da Groupe PSA e denominato “We All Care”.

Per ripartire al meglio e in sicurezza la Marca Citroën consiglia di effettuare un controllo gratuito della batteria, del filtro abitacolo e degli pneumatici. In caso di sostituzione degli pneumatici, il Cliente può usufruire fino al 40% di sconto e la disinfezione con prodotti certificati compresa nel prezzo.

Prenotando online il proprio appuntamento, è compresa la 'safety bag', ovvero un kit contenente prodotti per la disinfezione dell’impianto di climatizzazione dell’auto, per una operazione che si può tranquillamente effettuare da soli a casa propria. La confezione include una schiuma disinfettante attiva, il gel a base alcolica per le mani ed un panno in microfibra.

Le occasioni di contatto fisico durante la fruizione di questo interessante pacchetto, si possono ulteriormente ridurre grazie ad alcuni specifici servizi, come ad esempio la possibilità di seguire con un video sul proprio smartphone gli interventi effettuati sulla propria auto, illustrati dal vivo dal Riparatore aderente all’iniziativa oppure la possibilità di scegliere, per ogni manutenzione richiesta, il “Pick up & Delivery Service” con cui un addetto ritira la vettura del Cliente direttamente presso il suo domicilio, dove poi la riconsegnerà al termine dell’intervento, perfettamente disinfettata.

Sempre all’interno dell’operazione 'Viaggia in Italia con Citroën', per i Clienti che invece decidono di acquistare una vettura, sono disponibili numerose offerte molto vantaggiose che prevedono fino a 7.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma e offerte di finanziamento con 0 anticipo / 0 rate fino a settembre / 0 pensieri con “Simply With You”, il finanziamento con valore futuro garantito e copertura assicurativa integrativa.

Per viaggiare all’insegna della massima serenità.

L’estate rappresenta dunque una bella occasione per acquistare una nuova vettura o predisporre la propria in modo da affrontare nuove avventure, ora più apprezzate che mai. Nell’estesa gamma Citroën ci sono modelli chiaramente indirizzati verso quell’esplorazione che fa parte del concetto stesso di vacanza.

E' il caso di SUV Citroën C3 Aircross e SUV Citroën C5 Aircross, capaci di offrire una grande versatilità di utilizzo e uno stile unico che esprime potenza e protezione. Ispirati alle aspettative dei clienti, si distinguono per modularità eccezionale e comfort di riferimento oltre che per il design originale, immediatamente riconoscibile.

SUV Citroën C3 Aircross, più compatto, offre una grande capacità di carico grazie alla sua estesa possibilità di modulare lo spazio all’interno, con il sedile posteriore scorrevole e frazionabile in 2 parti indipendenti, il sedile del passeggero anteriore ripiegabile “a tavolino” (per una lunghezza di carico di 2,40 m) e il volume record del bagagliaio (fino a 520 litri). Garantisce inoltre una luminosità di riferimento grazie al grande tetto panoramico apribile in vetro. SUV Citroën C5 Aircross, di segmento superiore, potenzia ulteriormente l’offerta di modularità degli spazi interni, grazie ai 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, tutti della stessa ampiezza, ripiegabili e inclinabili, oltre a un bagagliaio Best in Class (fino a 720 litri) e dispone di 20 sistemi di assistenza alla guida, tra cui la ConnectedCAM Citroën® per immortalare i momenti più belli delle proprie vacanze ! SUV Citroën C5 Aircross garantisce un comfort di riferimento grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® e i sedili Advanced Comfort, per un’esperienza a bordo tipicamente Citroën: un vero invito ad abbandonare la vita quotidiana frenetica e lasciarsi andare in un viaggio all’insegna del comfort.

Chi per le sue vacanze cerca ulteriore versatilità e funzionalità può puntare sull'icona Citroën Berlingo, il multispazio per eccellenza. Disponibile in due distinte lunghezze, M e XL, su entrambe garantisce accessibilità per 5 o 7 passeggeri oltre ad un’abitabilità e una modularità ai massimi livelli della categoria, grazie a tre sedili posteriori (in seconda fila) singoli, della stessa misura, richiudibili a scomparsa; sedile anteriore del passeggero, a scomparsa (per una lunghezza di carico che arriva a 2,70 m per la versione M e 3,05 m per la versione XL); due sedili estraibili in terza fila (nella versione XL regolabili longitudinalmente per offrire la possibilità di privilegiare l’abitabilità per i passeggeri o il volume del bagagliaio). A bordo si trova dunque tutto lo spazio necessario per i passeggeri e anche per gli equipaggiamenti per praticare l'attività sportiva preferita, anche quelli più ingormbranti !

Il concetto di spazio viene amplificato in maniera analoga da Citroën C4 SpaceTourer, monovolume che offre un’abitabilità eccezionale e un grande comfort nei lunghi viaggi ai suoi 5 passeggeri, che possono diventare 7 su Citroën Grand C4 SpaceTourer.

Se ancora 7 posti sono troppo pochi, allora non rimane che puntare su SpaceTourer e SpaceTourer Business, van che celebra la convivialità proponendosi in tre differenti lunghezze e con diverse configurazioni per le sedute, da 6 fino a 9 posti.

Su tutti i modelli, oltre al comune denominatore che riguarda il comfort dei passeggeri, Citroën esprime anche dotazioni di ultima generazione per la sicurezza. La presenza degli avanzati sistemi ADAS per l'assistenza alla guida ne certifica il ruolo di protezione, che raggiunge nuovi livelli anche nei viaggi autostradali.

A questo si aggiunge la grande piacevolezza di guida, soprattutto nelle lunghe percorrenze, grazie ai motori di ultima generazione, benzina e diesel, anche con cambio automatico a 6 o 8 rapporti a seconda del modello, capaci di regalare prestazioni e al contempo consumi ed emissioni ridotte.

Infine, specifiche opzioni come il Grip Control® per la motricità ottimizzata, rappresentano un punto di forza non indifferente quando si tratta di abbandonare l'asfalto e affrontare fondi difficili con scarsa aderenza.

Sicurezza e comfort dei modelli Citroën vanno quindi di pari passo, a prescindere dal numero di passeggeri e dal volume dei bagagli, diventando il punto di partenza per la vacanza perfetta.