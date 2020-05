Citroen Ami – 100% ëlectric, nata per la mobilità urbana

Citroen Ami – 100% ëlectric nasce per la mobilità urbana, agile e maneggevole semplifica gli spostamenti in città e offre grande facilità di parcheggio, ne svela immediatamente la personalità estroversa e anticonformista, capace di innescare un'attrazione che parla il linguaggio della mobilità 100% elettrica, accessibile a tutti.

Ami sorprende subito per le dimensioni, i volumi ed un approccio grafico fatto per lasciare una vivace impressione già al primo incontro. Le sue forme minimaliste ed essenziali, giocano sulla forza di un frontale che esprime al meglio l'identità Citroën, con proiettori ed indicatori di direzione a formare una firma su due livelli.

La coerenza di stile viene ripresa dalle luci posteriori, mentre le ampie superfici vetrate coprono con identica coerenza parabrezza, tetto panoramico, vetri laterali e lunotto. Le irrinunciabili personalizzazioni si prestano invece a dare un differente aspetto ai copriruota, con richiami cromatici per la terza luce, il tetto, oppure le fiancate che richiamano gli originali Airbump®.

Il carattere di Ami – 100% ëlectric mostra con ulteriori dettagli l'ingegnosa progettazione con cui è stata sviluppata, e la simmetria che avvolge numerosi elementi si rivela gradualmente in tutta la sua funzionalità.

Come per le ampie porte perfettamente identiche, eppure con apertura differenziata: antagonista per favorire l'accesso del conducente, tradizionale per il passeggero. Analogo principio di uguaglianza per i due vetri laterali fissi semi-battenti, paraurti anteriori e posteriori, oppure la parte inferiore del paraurti e della scocca, sia davanti sia dietro.

Una semplificazione che ritroviamo nell'abitacolo, dove il quadro strumenti si presenta allineato al volante, per una lettura istantanea delle informazioni. Alla destra dello stesso volante, un alloggiamento è dedicato allo smartphone, che in questo modo si converte a principale display di bordo, consentendo navigazione ed ascolto di musica.

L’identità forte e moderna di Ami – 100% ëlectric è sottolineata dalle sue diverse possibilità di personalizzazione.

Ami – 100% ëlectric è facilmente personalizzabile attraverso un kit di accessori che il cliente può installare direttamente da solo. Il kit include elementi decorativi e funzionali tra cui, ad esempio: rete centrale di separazione, rete di contenimento da fissare all’interno della portiera, tappetini, vani porta-oggetti sulla plancia, appendi-borsa, supporto per smartphone. Gli interni sono in armonia con l’esterno grazie a dettagli colorati sui copriruota, sulle modanature posteriori e nella parte inferiore della portiera. Sono 4 le tonalità principali: My Ami Orange, My Ami Blue, My Ami Khaki, My Ami Grey.

Un livello di personalizzazione ancora più elevato si può ottenere grazie a 2 ulteriori pack che aggiungono elementi decorativi e funzionali e conferiscono ad Ami uno stile inconfondibile: giovane, divertente e sportivo, con personalizzazione color Orange e spoiler posteriore (My Ami POP) oppure elegante e grafico, di colore grigio, con decorazioni del tetto e accessori di gamma superiore (My Ami VIBE). L’installazione di questi pack di personalizzazione è realizzata da professionisti prima della consegna.

Efficace e coinvolgente, Ami diventa l'ideale estensione del nostro mondo, all'insegna di quella mobilità urbana che oltre ad essere 100% elettrica promette un originale divertimento.