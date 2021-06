Citroen Ami 100% elettrica ora anche per mondo del buisness

Ami – 100% ëlectric è un oggetto di mobilità anticonformista, la risposta rivoluzionaria di Citroen

Dopo dell’ordinabilità ai Clienti privati, ora Ami -100% ëlectric è ordinabile in Italia anche da parte dei Clienti Professionisti, dotati di Partita IVA oppure Aziende.

L’esperienza cliente si svolge attraverso un percorso 100 % online, facile ed intuitivo, sul sito https://www.citroen.it/ami con lo scopo di semplificare la vita quotidiana dei Clienti nell’accesso alla mobilità. Un processo di acquisto all’avanguardia, facile e veloce che si completa in pochi semplici passaggi, in ogni istante, ovunque, 24 ore su 24, 7giorni su 7.

A supporto del cliente, in aggiunta a questo percorso 100 % digitale, la rete dei Concessionari Citroën resta sempre a completa disposizione. Infatti, sarà sempre possibile scegliere di acquistare o ritirare la propria AMI presso un concessionario Citroën aderente.

Ami – 100% ëlectric facilita la vita di tutti i giorni in città, secondo i nuovi stili di consumo. Oggetto di mobilità innovativo, ha un posizionamento di prezzo inedito, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente.

L’obiettivo della Marca è quello di soddisfare tutte le esigenze di spostamento dei clienti, anche i professionisti e i possessori di Partita IVA, per una mobilità completamente elettrica individuale oppure condivisa all’interno delle Aziende.

Un professionista che vuole percorrere in tutta tranquillità i suoi tragitti quotidiani casa-lavoro oppure un imprenditore che ha bisogno di raggiungere i suoi clienti in centro città senza alcuna limitazione ora può lasciarsi sedurre da Ami.

Sono molti i profili dei clienti che fanno di Ami un oggetto condiviso per eccellenza, tanto all’interno delle famiglie quanto nelle aziende.

Ami – 100% ëlectric si adatta all’utilizzatore e propone diverse soluzioni di utilizzo per essere realmente accessibile a tutti.

ACQUISTO IN CONTANTI PER I PROFESSIONISTI

Per accedere all’area di acquisto dedicata ai Clienti B2B, è necessario selezionare “PROFESSIONISTA” nell’apposita icona.

I professionisti possono acquistare Ami -100% ëlectric on-line in modalità di acquisto cash. Il percorso Clienti Professionisti è in linea con quello dei Clienti privati e si differenzia solo per alcuni elementi: l’anticipo è di 300 euro iva inclusa (anziché 250 euro); la modalità di acquisto è solo con formula cash; nel form di registrazione sono richiesti i dati del cliente azienda (ragione sociale, P.IVA, etc)

I Professionisti possono beneficiare dello sconto derivante dall’incentivo statale 2021 del 30% sul prezzo di listino (IVA esclusa) e se si aggiunge la rottamazione di un veicolo della stessa categoria, i vantaggi arrivano al 40% del prezzo di listino (IVA esclusa).

Il prezzo di listino di Ami -100% ëlectric nella versione AMI AMI è pari a 7.200 €, mentre quello di Ami -100% ëlectric personalizzata con uno dei 4 Pack Color è di 7.600 €.

Il prezzo finale, comprensivo dell’Ecobonus Statale 2021, di Ami -100% ëlectricpersonalizzata con uno dei 4 Pack Color è pari a 5.731,15 € (IVA inclusa, assicurazione e consegna a domicilio escluse).

Con Ecobonus Statale 2021 e rottamazione di un veicolo di categoria “L” ante EU3, il prezzo scende a 5.108,20 € (IVA inclusa, assicurazione e consegna a domicilio escluse).

Un prezzo eccezionale, senza pari ed estremamente competitivo per un oggetto di mobilità 100% elettrico, 2 posti, chiuso e protettivo.

In fase di compilazione dell’ordine online, il Cliente può scegliere di aggiungere alcuni prodottiaggiuntivi (come ad esempio il kit vivavoce portatile per smartphone) oppure alcuni servizi, come la copertura assicurativa MYAMICARE, con validità da uno fino a cinque anni. In quest’ultimo caso, con MY AMI CARE 5 ANNI il Cliente potrà beneficiare di un'offerta completa per 5 anni (30.000 km / anno) che copre: assistenza in caso di batteria completamente scarica, estensione della garanzia per la tua AMI, estensione della garanzia per la batteria dalla tua AMI, supporto per la manutenzione (ricambi e manodopera).

Il Cliente professionista può scegliere la località e il metodo di consegna che preferisce.

Se seleziona la consegna diretta a domicilio, il servizio include una spiegazione di 30 minuti sul prodotto, affinché il funzionamento di Ami non abbia più alcun segreto per il Cliente. Questo servizio di training-at-home viene effettuata da un «product genius» e include una presentazione dell’applicazione My Citroën che accompagnerà il Cliente nel quotidiano oltre a fornire le informazioni essenziali per la ricarica di Ami. Il costo di questo servizio di consegna a domicilio è di 250€.

In alternativa, la consegna può avere luogo presso le Concessionarie Citroën aderenti senza costi aggiuntivi.

L’intero processo di acquisto, incluso il pagamento, si effettua al 100% on line, sul sito https://www.citroen.it/ami

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER I PROFESSIONISTI

Per i clienti Business e le aziende, Ami -100% ëlectric è disponibile anche con la formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, con diverse combinazioni di durata e chilometraggio da 12 a 60 mesi, da 5.000 fino a 75.000 km.

Per sottoscrivere il contratto di noleggio con Free2Move Lease, il cliente può contattare il suo Punto Vendita preferito, all’interno della Rete delle Concessionarie Citroën Partner AMI.