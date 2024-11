Citroen C3 si è aggiudicata il Volante d’Oro 2024 nella categoria “Migliore auto sotto i 25.000 Euro”

L’autunno si è rivelato una stagione straordinaria per Citroën, che in Germania ha conquistato tre premi di grande rilievo nel settore automobilistico.

Le nuove Citroën C3 e la sua variante elettrica, la ë-C3, hanno ottenuto il prestigioso “Volante d'Oro” nella categoria “Migliori auto sotto i 25.000 euro”, un riconoscimento che ogni anno celebra le auto più apprezzate dai lettori di AUTO BILD e BILD AM SONNTAG e da una giuria di esperti. La premiazione, organizzata dal Gruppo Axel Springer, si è tenuta a Berlino e ha visto la partecipazione di appassionati, influencer e celebri volti del mondo del motorsport.

Laurent Diot, SVP Citroën Enlarged Europe, ha ritirato il premio a nome del marchio, esprimendo la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo premio testimonia il nostro impegno per una mobilità accessibile a tutti e ci incoraggia a proseguire su questa strada.”

Ma i riconoscimenti non si fermano qui. La ë-C3 ha infatti ottenuto il titolo di “Best in Class” 2025 nella categoria delle citycar elettriche, premiata dalla rivista electricar in collaborazione con l’Institut Neue Mobilität. Questo riconoscimento riflette l’attenzione di Citroën verso l’efficienza, la sostenibilità e il comfort di guida, con l’obiettivo di rendere l’auto elettrica accessibile a un’ampia fascia di utenti.

Infine, al German Car of the Year 2025, la Citroën C3 si è imposta come migliore auto nella classe delle compatte con un prezzo fino a 35.000 euro, grazie al giudizio favorevole di una giuria di 38 giornalisti del settore. “Le nuove C3 e ë-C3 hanno conquistato la giuria grazie alla loro accessibilità, al piacere di guida e alla loro sostenibilità tecnologica,” ha affermato Jens Meiners, co-fondatore del premio.

Questi tre riconoscimenti sono il riflesso di una strategia chiara di Citroën, che punta a unire design, innovazione e accessibilità.