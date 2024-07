Citroen: ChatGPT rivoluziona l’esperienza di guida

per Citroen il comfort è da sempre una caratteristica fondamentale, che va oltre il semplice benessere fisico per abbracciare un'ampia gamma di innovazioni mirate a rendere la guida più facile, serena e rigenerante.

Per questo motivo, Citroën ha introdotto ChatGPT, sviluppato da OpenAI, sui modelli C4, C4 X, C5 X, Berlingo, Spacetourer, Berlingo Van e Jumpy, migliorando ulteriormente l'esperienza di guida.

ChatGPT rappresenta un notevole progresso nel campo del riconoscimento vocale, rendendo l'interazione con il veicolo più precisa e reattiva. Gli automobilisti possono ora utilizzare comandi vocali per eseguire una vasta gamma di operazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada, come regolare la temperatura o impostare una destinazione. Questo sistema è progettato per comprendere domande complesse e fornire risposte adeguate su una varietà di argomenti, dai consigli su cosa fare in una città alle informazioni storiche, fino alle ricette culinarie.

I test effettuati nel maggio 2024 hanno dimostrato che il nuovo sistema riduce di quasi il 68% il numero di incomprensioni, migliorando significativamente la precisione delle risposte. Inoltre, il livello di fluidità e interattività di ChatGPT ha aumentato l'uso del riconoscimento vocale di quasi il 70%, segnalando un chiaro gradimento da parte degli utenti.

L'attivazione di ChatGPT è semplice e intuitiva, con tre diverse modalità a disposizione a seconda del modello del veicolo:

Pronunciando la parola d'ordine "Ciao Citroën". Premendo il pulsante del riconoscimento vocale sul volante. Selezionando il widget del microfono sul display.

Questa innovazione illustra l'impegno di Citroën nell'integrazione di tecnologie che non solo migliorano l'esperienza d’uso, ma anche il comfort e le funzionalità di guida. ChatGPT è un vero e proprio facilitatore della vita a bordo, in grado di fornire contenuti intelligenti per rispondere a tutte le domande dei clienti. Potrebbe trattarsi di un professionista in cerca di consigli su un argomento specifico, di un pensionato che vuole organizzare una visita a un museo, o di una coppia in cerca di un ristorante adatto ai bambini lungo il percorso.

Durante i tragitti più lunghi, ChatGPT trasforma il tempo trascorso in auto in opportunità educative e di divertimento. Offre quiz e giochi educativi per tutte le età, esplorando vari campi di conoscenza, dalla storia naturale alla letteratura classica. Questa interazione coinvolgente fa sì che i viaggi diventino occasioni di apprendimento, offrendo serenità ai genitori e una stimolazione intellettuale ai bambini.

ChatGPT diventa uno strumento prezioso per il comfort a bordo, semplificando la vita quotidiana dei genitori. Che si tratti di organizzare la lista della spesa, trovare un parco giochi nelle vicinanze o scegliere un ristorante per famiglie lungo il percorso, ChatGPT agisce come un consulente intelligente.

ChatGPT aiuta a creare un clima più sereno durante la guida, contribuendo a mantenere un'atmosfera distesa. Può suggerire playlist rilassanti per placare un'atmosfera frenetica, raccontare storie per far addormentare i bambini durante i lunghi viaggi o guidare i passeggeri verso aree di sosta con servizi adatti alle famiglie. Questi piccoli accorgimenti rendono ogni Citroën una piccola oasi di tranquillità per i genitori e un regno di avventure per i bambini.

Per i clienti Citroën che hanno ordinato un veicolo dopo il 3 luglio 2023, ChatGPT è incluso nel pacchetto Connect PLUS. L'abbonamento al pacchetto Connect PLUS è compreso nel prezzo del veicolo per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di rinnovarlo successivamente per 9,90 euro/mese. Se la prova gratuita di 12 mesi è ancora attiva, ChatGPT sarà aggiunto al pacchetto senza costi aggiuntivi per il periodo di prova rimanente. Per i clienti che hanno ordinato un veicolo prima del 3 luglio 2023, ChatGPT sarà disponibile all'acquisto come funzione on-demand per 1,50 euro/mese o 15,00 euro/anno tramite il contratto di servizi connessi Connected Navigation.

Citroën continua a dimostrare il suo impegno nell'offrire soluzioni innovative che migliorano il comfort e la sicurezza alla guida. L'introduzione di ChatGPT è un passo significativo verso un'esperienza di guida più intelligente e interattiva, trasformando ogni viaggio in un'esperienza gratificante per tutti i passeggeri.