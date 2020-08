Citroen: da CXperience a nuova C3 fino a nuova C4

CXperience, una concept car che rappresenta l’interpretazione del nuvo percorso di Citroen dal concetto di grande vettura adatta a lunghi viaggi, con il comfort, lo stile e la tecnologia propri del Double Chevron.

Lunga quasi cinque metri, CXperience è caratterizzata da interni all’avanguardia, per forme e materiali, soluzioni esclusive come l’utilizzo di grandi display LCD che permettono un’agevole gestione dell’elettronica di bordo e la fruizione delle numerose informazioni visive a disposizione del conducente.

CXperience soddisfa sia gli amanti delle grandi berline che quelli delle station wagon, grazie al generoso spazio a disposizione per i passeggeri (complice l’importante interasse, tipico delle grandi Citroën) e per i bagagli, grazie alla forma particolare del padiglione che determina una linea inedita ed estremamente innovativa sul piano estetico quanto su quello funzionale.

Oltre che nella parte posteriore, CXperience presenta numerose altre innovazioni stilistiche, la più evidente delle quali è un frontale totalmente inedito, sottolineato da una innovativa distribuzione dei gruppi ottici che unisce il design unico, frutto del lavoro del Centro Stile Citroën di Velizy, ad una straordinaria efficacia, grazie ad una gestione avanzata del fascio luminoso.

La sfida per i designer è far sì che qualcosa anticipato su una concept car diventi poi disponibile sulle vetture di tutti i giorni ed è questo il caso del geniale frontale di CXperience che, assieme ad altre soluzioni stilistiche e funzionali, andrà ad arricchire gli ultimi due modelli presentati dalla Casa francese: la rinnovata C3 e la Nuova Citroën C4, svelata da poco, e che rappresenta la nuova interpretazione di Citroën nel cuore del segmento delle berline compatte.

Nuova C3, riprende la purezza di linee di CXperience e ne reinterpreta l'emblematica firma luminosa. Il nuovo volto della terza generazione di C3 continua a dimostrare una personalità fuori dal coro e l’impatto visivo regala uno sguardo rialzato, che vuole accentuare la percezione di altezza del cofano. Seguendo il percorso tracciato da CXperience, gli chevron ed il profilo cromato si raccordano con le luci diurne, con il risultato di valorizzare la larghezza della vettura.

Il passo successivo riguarda i proiettori di Nuova C3, oggi con lo sguardo più tecnologico, a LED per tutte le versioni. Un salto di qualità non indifferente, per una vettura di questo segmento.

Svelate a fine giugno, Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric propongono una nuova interpretazione nel cuore del segmento delle berline compatte. Dotate di uno stile deciso, dall’identità unica e audace, con assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare l’eleganza e il dinamismo di una berlina con il look da SUV, per maggiore forza e carattere. Aerodinamica e fluida, richiama i tratti tipici delle linee Citroën e introduce un rinnovamento dello stile, più assertivo, muscoloso e dinamico. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità per il design delle linee e per la qualità dei materiali.

L’identità forte è sottolineata dalla firma luminosa a “V” anteriore e posteriore. In particolare, il frontale riprende i nuovi codici estetici di Citroën, introdotti da CXPerience Concept, Ami One Concept e 19_19 Concept e inaugurati su Nuova C3 all’inizio del 2020, evoluzione naturale della firma dei frontali Citroën con i proiettori su due livelli e gli “chevron” cromati che si estendono su tutta la larghezza del veicolo. Su Nuova C4, in questa nuova configurazione, unica e differenziante, gli chevron si estendono fino alle luci diurne nella parte superiore e fino ai proiettori nella parte inferiore, mettendo in evidenza la tecnologia: illuminazione 100% LED «Citroën LED Vision» con luci diurne a LED, proiettori dotati di 3 moduli a LED. I fendinebbia a LED, abbinati a inserti colorati dalla forma molto grafica, completano questo frontale innovativo e tecnologico. Nuova C4 e Nuova ë-C4 - 100% ëlectric offrono la scelta della motorizzazione: termica di nuova generazione, benzina o Diesel, oppure 100% elettrica, con un’autonomia di 350 chilometri nel ciclo WLTP che permette grande libertà di movimento, fluidità di marcia e piacere di guida, con zero emissioni di CO 2 e zero rumore.

Nuova Citroën C4 garantisce una qualità di vita a bordo, in termini di abitabilità, di ergonomia e di trasmissione delle informazioni al conducente paragonabile a quello della filante concept car CXperience.

I display digitali multifunzionali, la carrozzeria dall’aerodinamica particolarmente curata, com’è tradizione della Casa, che lascia ampio spazio abitabile per i passeggeri e la straordinaria luminosità dell’insieme, dimostrano la capacità della Marca di trasferire sulla produzione di serie quelle ricerche avanzate effettuate in anteprima sulle “concept car”.