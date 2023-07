Citroen ë-C4 e ë-C4 X arriva una nuova motorizzazione elettrica

Citroën accelera il ritmo e rafforza la sua posizione con l'arrivo di un'offerta supplementare su C4 e C4 X,

con un motore più potente e un'autonomia estesa fino a 420 km nel ciclo combinato WLTP. Con l'adozione di una nuova configurazione di motore e batteria su questi due modelli, Citroën è l'unica marca generalista a proporre due veicoli elettrici complementari nel segmento C.

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA NEL SEGMENTO C

Citroën ha aperto gli ordini di ë-C4 e ë-C4 X con un nuovo propulsore ad alte prestazioni che può raggiungere un’autonomia di 420 km secondo il ciclo WLTP. Quest’incremento dell'autonomia di quasi il 17% rispetto alla prima generazione si basa sull’abbinamento tra una nuova batteria a chimica avanzata da 54 kWh e un nuovo motore più efficiente e potente che sviluppa 115 kW (156 CV), che garantiscono ai clienti maggiore versatilità e piacere di guida.

Inizialmente disponibile solo sul livello Shine, questa nuova proposta completa l'attuale offerta elettrica di ë-C4 ed ë-C4 X, che abbina un motore da 100 kW (136 CV) a una batteria da 50 kW per un'autonomia fino a 360 km. La gamma beneficia quindi di una maggiore autonomia e di un accesso progressivo alla mobilità elettrica.

Questi due propulsori elettrici complementari sono al centro della strategia di elettrificazione di Citroën, che punta a rendere la transizione ai veicoli elettrici più facile e tranquilla. Condividono la stessa filosofia, che prevede una scelta ragionata delle dimensioni delle batterie e una capacità di ricarica rapida di 100 kW, favorendo un posizionamento prezzo competitivo e offrendo al contempo una grande versatilità di utilizzo.

Con questo nuovo veicolo elettrico, Citroën rafforza l'attrattiva della sua offerta nel settore delle berline di segmento C e si posiziona chiaramente come uno dei principali attori del mercato. Lo sviluppo è accompagnato, in diversi Paesi europei, dall'apertura dell’offerta di motorizzazioni benzina e diesel per proporre versioni più accessibili.

Grazie a una forte personalità, a un'esperienza di benessere a bordo senza pari e a una gamma di efficienti motori elettrici e propulsori termici, C4 e C4 X propongono un'offerta altamente competitiva al cuore del mercato. Quest’attrattiva si riflette nel numero di ordini e di immatricolazioni. In Europa, ë-C4 è al 5° posto nel segmento delle berline elettriche compatte e C4 benzina occupa il 3° posto della sua categoria.

UNA NUOVA MOTORIZZAZIONE ELETTRICA ALL’INSEGNA DELL’EFFICIENZA

Ë-C4 e Ë-C4 X propongono una nuova motorizzazione elettrica con autonomia estesa, che consente di superare il valore simbolico di 400 km (nel ciclo combinato WLTP). Il motore e la batteria di questa nuova catena di trazione elettrica sono stati progettati per essere più efficienti e beneficiano di importanti sviluppi tecnologici.

Il motore: un motore elettrico sincrono ibrido (HSM) da 115 kW o 156 CV, che ha sostituito il motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Offre 15 kW (20 CV) in più, pur mantenendo un'elevata efficienza. Il motore è in grado di erogare una coppia di 260 Nm, immediatamente disponibile, per garantire una reattività immediata e il comfort di guida.