Citroën ë-Jumpy si aggiudica il Trofeo dell’anno «2021 COMPACT LCV»

Attribuito da una giuria di giornalisti professionisti, questo premio ricompensa le qualità del modello e la qualità dei servizi proposti da Citroën.

Dopo essere stato insignito dai membri della giuria I-VOTY del titolo «International Van Of The Year 2021» in dicembre 2020, e del Trofeo di L’Argus «Veicolo commerciale dell’Anno 2021», Citroën ë-Jumpy riceve oggi il Trofeo dell’anno «VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO COMPATTO 2021» da parte di Kilomètres Entreprise. Un premio che completa e rafforza il successo commerciale di ë- Jumpy che, in Francia, da gennaio a giugno 2021, è il al primo posto dei veicoli commerciali leggeri elettrici con una quota di mercato del 43,6%. Questo titolo ricompensa la pertinenza del modello nel suo segmento e la qualità dei servizi proposti da Citroën per soddisfare le nuove esigenze dei professionisti. Assegnato da una giuria di giornalisti professionisti, con una profonda conoscenza delle problematiche dei veicoli commerciali leggeri, ë-Jumpy è stato preferito a sei pretendenti nella categoria Veicoli Commerciali Leggeri Compatti del 2021.

ë-Jumpy è la risposta alle nuove sfide della mobilità per i professionisti e gli artigiani. Offre una grande versatilità d'utilizzo e una soluzione concreta e facile per accedere alle aree urbane a traffico limitato, rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di CO 2 delle flotte e adattarsi a nuove attività come le consegne dell'ultimo miglio. L'obiettivo di Citroën con ë-Jumpy è proporre un’offerta di soluzioni adatte a ciascuno, grazie alla grande diversità della sua gamma, e offrire una serenità nella vita quotidiana ancora maggiore grazie ai vantaggi della motorizzazione elettrica.

Così ë-Jumpy è proposto con due livelli di autonomia, in funzione del tipo di attività e del budget dei professionisti: un'autonomia di 230 Km (ciclo WLTP) con batteria da 50 kWh e un'autonomia di 330 Km (ciclo WLTP) con batteria da 75 kWh. Il suo motore da 100 kW permette al veicolo di raggiungere una velocità di 130 km/h in totale fluidità, con una coppia disponibile istantaneamente alla partenza, senza cambi di marcia, senza rumore o vibrazioni.

ë-Jumpy si ricarica facilmente con una presa domestica classica (cavo di tipo 2 con una presa standard 8A o con una presa ad alta potenza da 16A tipo Green’Up), o con una ricarica privata o pubblica (cavo di tipo 3 - 32A con una Wallbox) o ancora con una ricarica super rapida da una colonnina di ricarica pubblica che consente di ricaricare l’80% della batteria in soli 30 minuti. L’energia elettrica permette anche ai professionisti di gestire meglio i loro costi di utilizzo.

ë-Jumpy ha le stesse caratteristiche già ampiamente dimostrate sulla versione termica, come le diverse silhouette, l'altezza di 1,90 m per accedere a tutti i parcheggi, il volume di carico fino a 6,6 m3, il carico utile fino a 1.275 kg e la modularità fornita in particolare dal Moduwork, che trasforma lo spazio anteriore del veicolo in un ufficio mobile.

Questo trofeo premia anche la competenza delle equipe della rete Citroën e dei suoi Business Center, che accompagnano i clienti business nei loro progetti di mobilità, sviluppando soluzioni su misura in termini di scelta del veicolo, modalità di acquisizione, gestione della flotta e ottimizzazione dei costi di utilizzo.