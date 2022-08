Citroën in italia incrementa la sua quota di mercato al 4,63%

Grazie agli ottimi risultati raggiunti nel singolo mese di luglio, con una quota di mercato superiore al 5% ed un incremento delle immatricolazioni del 32%,

Citroën conclude molto positivamente i primi sette mesi del 2022 e con oltre 41.250 immatricolazioni tra autovetture e veicoli commerciali, raggiunge la quota di mercato del 4,63%.

Prosegue la crescita in Italia della Best Seller della Marca, Citroën C3, che nel singolo mese di luglio sale al primo posto nel suo segmento e da inizio anno si conferma al terzo posto nel suo segmento, con una quota superiore all’11,5 %. Considerando il mercato complessivo delle autovetture, nel singolo mese di luglio Citroën C3 risulta la terza autovettura più venduta in assoluto in Italia.

Anche all’interno del mercato complessivo Italia (autovetture e veicoli commerciali) Citroën C3 raggiunge risultati eccellenti, posizionandosi al secondo posto nel singolo mese di luglio e al terzo posto da inizio anno.

Seconda autovettura più venduta dalla Marca in Italia, SUV Citroën C3 Aircross a fine luglio si mantiene nella TOP 10 del suo segmento.

Svelato a gennaio 2022 e da poco presso le Concessionarie italiane, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross ha già fatto registrare oltre 2.000 contratti.

Lanciata a maggio in Italia, la nuova ammiraglia della Marca, Nuova Citroën C5 X, ha già superato 400 contratti e nel mese di luglio la versione Hybrid Plug-In è al secondo posto nel suo segmento in termini di immatricolato, con una quota quasi del 20%.

Da inizio anno, Citroën C4 si mantiene nella TOP 10 del suo segmento mentre la sua versione a zero emissioni, Citroën ë - C4 Elettrica, si posiziona nella TOP 5 nel suo segmento.

Anche Citroën ë-Berlingo Elettrico continua ad ottenere un riscontro molto positivo da parte del pubblico italiano e da inizio anno si conferma nella TOP 3 del suo segmento, con una quota pari al 19%.

Prosegue il successo in Italia di Citroën Ami – 100% ëlectric, la soluzione di mobilità accessibile, rivoluzionaria e anticonformista che da inizio anno si conferma al primo posto nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici con una quota che raggiunge quasi il 60% e al primo posto nel segmento dei quadricicli leggeri con una quota del 30%.

Per quanto riguarda i Veicoli Commerciali leggeri, Citroën registra eccellenti risultati: dopo un già ottimo mese di giugno con una quota dell’8%, nel singolo mese di luglio raggiunge la quota di mercato dell’8,64% posizionandosi al quarto posto nel ranking delle Marche. Questi ottimi risultati consentono a Citroën di confermarsi da inizio anno al quinto posto nel ranking delle Marche con una quota che sale al 6,1%.