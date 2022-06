Citroën promuovere la mobilità elettrica dell’isola de La Maddalena

L’isola di La Maddalena è la principale dell’omonimo arcipelago e su di essa sorge il comune che porta lo stesso nome.

Si tratta di una delle più note isole in Italia per il suo meraviglioso paesaggio terrestre e marino, meta di turismo naturalistico e balneare. La Maddalena e l'intero arcipelago sono compresi dal 1994 all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, un'area naturale marina e terrestre protetta di interesse nazionale e comunitario.

Per questo, il Comune dell’Isola è costantemente impegnato a salvaguardare il patrimonio naturalistico della sua terra e del suo mare, proteggendo l’ambiente, la bellezza dei suoi paesaggi e la propria fauna terrestre e marina, oltre che a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e dei suoi numerosi turisti.

Citroën contribuisce a diffondere la cultura del rispetto ambientale e a salvaguardare il patrimonio culturale e naturalistico dell’isola, e lancia il progetto “CITROËN DRIVE LA MADDALENA ELECTRIC“ con cui fornisce alle Istituzioni locali le sue più recenti soluzioni di mobilità elettrica.

Si tratta di veicoli adatti alle esigenze di ogni Ente Istituzionale, in grado di garantire lo svolgimento delle proprie attività quotidiane, offrendo spostamenti fluidi, silenziosi e senza emissioni di CO2 su tutto il territorio dell’isola, sia nelle caratteristiche vie del centro abitato sia lungo la principale strada panoramica così come lungo le strade minori che arrivano fino alle spettacolari spiagge.

La flotta dei 9 veicoli elettrici Citroën consegnata alle Autorità locali risponde al meglio alle esigenze di mobilità delle singole Istituzioni ed è costituita da tre Citroën Ami - 100% ëlectric, per il Comune de La Maddalena, una Citroën Ami - 100% ëlectric per la Marina Militare de La Maddalena, una Citroën Ami - 100% ëlectric per l’Ente Parco Nazionale de La Maddalena, una Citroën Ami - 100% ëlectric per la Polizia Locale de La Maddalena, una Citroën Ami - 100% ëlectric per la Capitaneria di Porto de La Maddalena, una Citroën ë - C4 Elettrica per il Comune de La Maddalena, un Citroën ë – Berlingo Elettrico per la Protezione Civile de La Maddalena.

Questa operazione realizzata con veicoli a trazione 100% elettrica nasce con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e ribadisce il forte impegno di Citroën nel processo di transizione energetica, con cui la Marca intende ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

Alla base del progetto vi è il desiderio condiviso di migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo il processo di transizione energetica. Visto il forte impulso delle Autorità locali verso l’elettrificazione, oltre alla flotta di veicoli, Citroën fornisce anche le infrastrutture di ricarica, dando in dotazione due WallBox al Comune dell’isola.

Inoltre, il progetto “CITROËN DRIVE LA MADDALENA ELECTRIC” prevede offerte esclusive, dedicate agli abitanti dell’isola, per l’acquisto di veicoli elettrificati Citroën a condizioni accessibili, che includono le infrastrutture di ricarica all’interno dei vantaggi all’acquisto.

Il progetto realizzato con l’isola de La Maddalena dimostra quindi tutto l’approccio innovativo della Marca ed è perfettamente in linea con la convinzione, di Citroën, che la mobilità debba essere rispettosa dell’ambiente ed accessibile a tutti, non solo in termini economici ma anche per quanto riguarda la facilità di utilizzo e di ricarica quotidiana.

Il progetto è stato realizzato con il prezioso supporto del Concessionario Citroën di Olbia, Autoplus, che grazie alla sua pluridecennale presenza sul territorio e a tutta la sua esperienza, ha saputo interpretare al meglio le esigenze di mobilità del Sindaco dell’Isola, fornendo in tempi rapidi tutti i veicoli richiesti.

La cerimonia di consegna degli 8 veicoli elettrici è avvenuta martedì 28 giugno, nella centralissima Piazza Umberto I, alla presenza del Sindaco del Comune de La Maddalena, Fabio Lai e del Brand Manager di Citroën Italia, Marco Antonini.

Alla cerimonia erano presenti, inoltre, il Comandante della Marina Militare, Mauro Panarello, il Direttore dell’Ente Parco Nazionale, Yuri Donno, l’agente di polizia locale, il Comandante della Capitaneria di Porto, Renato Signorini, il Responsabile della Protezione Civile locale, Barbara Sorgente e naturalmente il Titolare della Concessionaria Citroën di Olbia, Stefano Manca.

Fabio Lai, Sindaco de La Maddalena: “Siamo fieri ed orgogliosi di essere il primo Comune e Parco Nazionale ad aver aderito all’iniziativa’ Citroën drive La Maddalena electric’. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di incoraggiare tutti i cittadini a fare scelte sempre più green realmente efficaci al fine di tutelare uno tra i beni più preziosi che possediamo: l’ambiente naturale che ci circonda.”

Laurent Barria, Direttore Marketing e Comunicazione Citroën: ”Il progetto realizzato in Italia per l’isola La Maddalena si inserisce perfettamente nella strategia globale di Citroën perché contribuisce al processo di elettrificazione che Citroën sta portando avanti con grande convinzione, con l’obiettivo di aprire la strada ad un futuro migliore. Come già fatto con l’isola greca di Chalki, questa ulteriore iniziativa mostra il forte impegno con cui Citroën promuove la mobilità elettrica per aiutare tutti i clienti, dalle grandi metropoli alle piccole isole, a diventare eco sostenibili. In Citroën, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti le soluzioni più adatte alle loro esigenze, per poter affrontare con la massima serenità questo processo così importante di transizione ecologica.”

Marco Antonini, Brand Manager Citroën Italia: ”Siamo orgogliosi di contribuire alla salvaguardia e alla protezione di una tra le più belle ricchezze naturali del nostro Paese attraverso i nostri veicoli elettrici, quelli che sono i più adatti alle esigenze locali. Prodotti che esprimono al meglio il DNA di Citroën, Marca audace e innovativa, vicina alle persone nella loro vita quotidiana e nella loro mobilità. Siamo fortemente impegnati nel processo di transizione energetica verso una mobilità sostenibile e desideriamo accompagnare questo cambiamento con tutta la nostra esperienza ma anche la nostra audacia che ci contraddistinguono da sempre, con l’obiettivo di rendere l’elettrificazione accessibile a tutti. Ringrazio il Sindaco di La Maddalena che ha saputo riconoscere nei nostri prodotti tutte le caratteristiche necessarie alla mobilità sostenibile delle Autorità locali. Ringrazio fortemente il nostro Concessionario Autoplus di Olbia, un vero riferimento per tutti i Clienti in questa zona della Sardegna, che ha reso possibile la realizzazione di questo progetto fornendo tutti i veicoli richiesti dalle Autorità dell’isola. Sono sicuro che questo progetto possa essere una concreta fonte di ispirazione non solo per gli abitanti dell’isola, ma in generale anche per tutti quei Clienti interessati ad una mobilità rispettosa del nostro pianeta, incluse anche altre realtà che intendono rendere sostenibile il proprio territorio.”

Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroën Italia: ”Questa iniziativa riflette perfettamente la volontà di Citroën di offrire prodotti e servizi adatti alle esigenze delle persone e in linea con le evoluzioni della società. Siamo sicuri che le autorità locali dell’isola di La Maddalena potranno beneficiare ogni giorno di tutte le caratteristiche che contraddistinguono i nostri veicoli elettrici: l’eccezionale agilità, la compattezza e la velocità di ricarica della Citroën Ami - 100% ëlectric; il comfort assoluto e tutte le tecnologie della Citroën ë - C4 Elettrica ed infine la praticità e l’eccezionale spazio a bordo che contraddistinguono Citroën ë – Berlingo Elettrico.”

Stefano Manca, Titolare Concessionaria Citroën Autoplus di Olbia: “Abbiamo aderito con grande fervore a questa iniziativa sostenuta da Citroën Italia perché riflette perfettamente il nostro impegno a promuovere la mobilità elettrica a zero emissioni. In questa parte della Sardegna, che conosciamo molto bene da diversi anni, pensiamo di avere un potenziale enorme grazie alla nostra ricca gamma di prodotti Citroën elettrificati a cui affianchiamo tutta la nostra competenza e affidabilità, conquistate nel corso degli anni, e siamo sicuri di poter rispondere al meglio alle aspettative dei nostri attuali e futuri Clienti. Questa iniziativa che oggi vede coinvolte le Istituzioni dell’isola La Maddalena ci fornisce un ulteriore slancio per coinvolgere con rinnovata convinzione molti altri clienti. ”

ISOLA LA MADDALENA

Posta di fronte alla costa nord-orientale della Sardegna, l’isola di La Maddalena ha una superficie di 20 km2 ed è l’unica abitata dell’omonimo arcipelago. La città di La Maddalena ha iniziato a popolarsi attorno al 1770 e sorge a sud dell'isola principale, affacciata verso il comune sardo di Palau.

L’arcipelago omonimo di cui fa parte è formato da varie isole e isolotti, tra cui Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli e rappresenta un Comune italiano di oltre 10.000 abitanti, sotto la provincia di Sassari.

Con un territorio formato prevalentemente da roccia granitica, l’isola di La Maddalena ha coste che si estendono per circa 45 km frastagliate e rocciose, che formano insenature e cale spettacolari. La sua natura incontaminata costituisce la principale ricchezza turistica dell'isola, frequentata da biologi che ne studiano sia il terreno, ricoperto in prevalenza da macchia mediterranea e ricco della corrispondente fauna, sia il meraviglioso fondale marino, anch’esso riccamente popolato.

Dal 1994 La Maddalena e il suo intero arcipelago sono inseriti nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, un'area naturale marina e terrestre protetta di interesse nazionale e comunitario.

CITROËN AMI – 100% ËLECTRIC

Soluzione di mobilità anticonformista e rivoluzionaria, 100% elettrica. Accessibile senza la patente a punti, può essere guidato a partire da 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Le sue dimensioni ultracompatte garantiscono agilità negli spostamenti e nei parcheggi. Lo spazio dell’abitacolo è ottimizzato per accogliere due persone sedute comodamente una di fianco all’altra. I suoi 75 km di autonomia si adattano perfettamente ai tragitti urbani o periurbani. La sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica completamente in sole 3 ore con una comune presa da 220V.

CITROËN Ë-C4 ELETTRICA

Vettura compatta di nuova generazione incarna la mobilità elettrica moderna e tecnologica al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo. Dotata di motorizzazione elettrica con zero emissioni di CO2, Citroën ë-C4 Elettrica offre fino a 357 km di autonomia (nel ciclo WLTP) e un’esperienza di mobilità in classe ë-Comfort, amplificata dalla silenziosità e fluidità di marcia e dal piacere di guida.

CITROËN Ë-BERLINGO ELETTRICO

Partner ideale, funzionale e polivalente per vivere il tempo libero, offre tutti i vantaggi della fluidità della motorizzazione elettrica, con un’autonomia fino a 280 km (nel ciclo WLTP). Disponibile in 2 lunghezze, può accogliere fino a 7 persone. Si distingue per il suo eccezionale volume interno, la sua modularità e praticità d’uso, con i 3 sedili posteriori singoli, il padiglione multifunzione Modutop® e il lunotto apribile, per un volume complessivo di carico fino a 4.000 litri (nella versione XL) ed una lunghezza di carico fino a 3,05 metri.