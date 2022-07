Citroën sigla la partnership con il Gardaland Resort

A partire dal mese di luglio, Citroën è partner di Gardaland Resort ed è presente all’interno del suo meraviglioso Parco Divertimenti fino a gennaio 2023.

La presenza di Citroën all’interno di Gardaland Resort è in linea con l’approccio della Marca, da sempre vicina alle persone da cui si lascia ispirare per offrire prodotti e servizi in linea con le loro aspettative. In particolare, richiama la filosofia del suo fondatore, André Citroën, fermamente convinto che le sue fossero soprattutto auto pensate per le famiglie. Ad esse, soprattutto a quelle numerose del suo tempo, cominciò a pensare fin dal 1929 con le versioni “Familiale” delle AC4 e AC6, poi chiamate C4 e C6. Avevano tre file di sedili, tutte con finestrino laterale, e offrivano sei o sette posti, e addirittura nove sulla Traction Avant “11 Familiale”.

Venendo ai tempi più recenti, anche oggi tutti i prodotti della gamma Citroën sono in grado di rispondere alle esigenze di mobilità di tutte le famiglie, da quelle più numerose a quelle più giovani. Si tratta di veicoli molto diversi tra loro che si differenziano per dimensioni esterne e per tipologia di utilizzo ma che condividono la stessa filosofia, quella di offrire un design unico e originale, un comfort a bordo di riferimento, funzionalità e facilità di utilizzo per tutti i giorni, oltre a tecnologie di ultima generazione al servizio del benessere e della sicurezza e motorizzazioni rispettose dell’ambiente.

All’interno di Gardaland Resort, Citroën è presente con due modelli elettrificati della sua gamma, ciascuno perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di mobilità delle famiglie: Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, il SUV di segmento C che offre un comfort ed una modularità di riferimento nel segmento, amplificati dalla sua tecnologia Ibrida Plug-In, e Citroën AMI -100% ëlectric, la soluzione di mobilità a zero emissioni, anticonformista e rivoluzionaria, che si guida a partire dai 14 anni.

La scelta di Citroën di essere presente all’interno di Gardaland Resort con i suoi due modelli elettrificati deriva dall’obiettivo della Marca di promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e ribadisce il forte impegno di Citroën nel processo di transizione energetica, con cui la Marca intende ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

I due modelli sono esposti fino a gennaio 2023 presso “Flying Island”, l’attrazione che incanta grandi e piccini con la sua animazione che richiama il lontano mondo dello spazio interstellare e consente di godersi una vista spettacolare a 50 metri di distanza dal suolo.

Tutti i visitatori del parco divertimenti potranno scoprire dal vivo le caratteristiche di ciascuno dei due veicoli. Di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In potranno ammirare le linee moderne e distintive, oltre al comfort e alla modularità di riferimento. Salendo a bordo, ognuno resterà sorpreso per la luminosità, per lo spazio a disposizione e per l’abitabilità eccezionali. Tutti potranno scoprire i sedili Advanced Comfort, ampi, comodi e avvolgenti, che in seconda fila sono tutti e tre indipendenti, scorrevoli, con schienale reclinabile e completamente richiudibili a tavolino, consentendo di modulare lo spazio a seconda delle esigenze, ora massimizzando il volume del bagagliaio oppure sfruttando tutto lo spazio per le gambe dei passeggeri. Dal canto suo, Citroën AMI -100% ëlectric saprà conquistare i visitatori per il suo design simmetrico originale e anticonformista, con le portiere identiche dall’apertura antagonista, i finestrini ad apertura basculante verso l’alto, le dimensioni esterne ultracompatte, le ampie superfici vetrate e il tetto panoramico di serie. All’interno, i visitatori potranno scoprire l’eccezionale spazio a bordo, dove due persone possono stare comodamente sedute una di fianco all’altra, in un ambiente luminoso e dove ogni spazio è sapientemente studiato per offrire numerosi vani porta oggetti, tra cui una nicchia ai piedi del passeggero, adatta ad accogliere un bagaglio delle dimensioni da cabina.

Nelle vicinanze dell’attrazione “Flying Island”, negli spazi riservati all’ingresso e all’uscita, sono posizionati numerosi pannelli che mettono in evidenza, attraverso un linguaggio grafico gioioso, colorato e perfettamente in linea con il mondo di Gardaland Resort, le principali caratteristiche ed i relativi vantaggi di tutti i prodotti elettrificati della gamma Citroën.

Grazie alla presenza di Citroën all’interno del Parco Divertimenti, ai visitatori sono riservati vantaggi esclusivi sull’acquisto online di tutti i prodotti della gamma Citroën.

Inoltre, tutti coloro che effettueranno un test drive di qualunque modello della gamma Citroën presso le Concessionarie italiane, potranno partecipare ad un’estrazione mensile per un soggiorno a Gardaland Resort per quattro persone. Basterà inquadrare lo specifico QR code presente in Concessionaria per poter partecipare al concorso e provare a vincere.

I biglietti di ingresso al parco divertimenti e i soggiorni in Hotel potranno essere utilizzati nel periodo di apertura delle strutture durante la stagione estiva di Gardaland 2023 (da verificarsi sul sito www.gardaland.it ), indicativamente tra aprile 2023 e novembre 2023.

Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroën Italia: ”Questa iniziativa riflette perfettamente la volontà di Citroën di offrire prodotti e servizi adatti alle esigenze delle persone, in linea con le evoluzioni della società. A Gardaland Resort ci rivolgiamo in particolare alle famiglie, che rappresentano il target ideale di tutti i nostri modelli. Per questo abbiamo scelto di esporre qui due prodotti che esprimono perfettamente il DNA di Citroën, Marca audace e innovativa, vicina alle persone nella loro vita quotidiana e nella loro mobilità. Siamo fortemente impegnati nel processo di transizione energetica verso una mobilità sostenibile e desideriamo accompagnare questo cambiamento con tutta la nostra esperienza ma anche la nostra audacia che ci contraddistinguono da sempre, con l’obiettivo di rendere l’elettrificazione accessibile a tutti. Siamo sicuri che anche qui a Gardaland Resort, non solo gli adulti ma anche i più piccoli resteranno incantati dall’eccezionale spazio a bordo e dal comfort di riferimento di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross,