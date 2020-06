Covod-19, Fase 2/3: Citroen: “L’importanza del contatto con il cliente”!

Cambia la vendita nelle concessionarie e il venditore sta diventando sempre più un consulente. L’importanza, sin dall’inizio di questa pandemia, di mantenere “vivi” i contatti con i clienti; il maggior utilizzo dei canali social come Facebook, Instagram e Youtube; di quelli di comunicazione come what’s up e di quelli video come, per esempio, Zoom; l’impegno di soddisfare le esigenze di mobilità soprattutto nell’ambiente sanitario ma… tutto non sarà più come prima. Di questo e molto altro abbiamo parlato con Marco Antonini, Direttore brand Citroen Italia. Dalla comunicazione digitale, ormai, non si torna più indietro perché è diventata un valore aggiunto, veloce ed efficace. Dopo la “timorosa” riapertura dei dealer, l’impegno di consegnare le vetture acquistate nel periodo pre-covid-19 e la speranza di ritornare a vendere auto, con un occhio di riguardo al lancio delle nuove Ami e C4 Cactus e, soprattutto, all’offensiva elettrica Citroen…