CUPRA Formentor 2024: arriva il nuovo 2.0 TSI 265 CV per un’esperienza di guida ancora più sportiva

La nuova CUPRA Formentor arriva sul mercato con un look ancora più incisivo, mantenendo il carattere sportivo e dinamico che l'ha resa una delle scelte più popolari nel segmento SUV coupé.

La caratteristica più distintiva del design esterno è il frontale "shark nose", che accentua la forza espressiva del veicolo e ne conferma l'aggressività e le proporzioni atletiche. La qualità dei materiali e la cura dei dettagli sono evidenti anche negli interni, dove trovano spazio nuove soluzioni innovative, come la console centrale, i pannelli delle portiere e il cruscotto con design parametrico 3D.

Tecnologia all’avanguardia e sostenibilità

Il sistema di infotainment è uno dei punti di forza della CUPRA Formentor, con uno schermo da 12,9” che ospita il nuovo sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con Sennheiser per offrire un’esperienza di guida immersiva. Il comfort è garantito anche dall'utilizzo di materiali sostenibili e riciclati fino al 73%, una scelta che sottolinea l’impegno del marchio per la sostenibilità.

Motorizzazioni per ogni esigenza

La nuova CUPRA Formentor si propone con una gamma motori ampiamente diversificata, in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità. Oltre alle motorizzazioni benzina TSI, diesel TDI e la tecnologia mild hybrid, CUPRA ha introdotto anche i motori e-HYBRID (ibridi plug-in) per un equilibrio perfetto tra prestazioni e sostenibilità. La gamma di motori varia da 150 a 333 CV, con il nuovo 2.0 TSI da 265 CV (195 kW) con cambio automatico DSG che arricchisce ulteriormente l’offerta.

CUPRA Formentor VZ e VZ Extreme: equipaggiamenti esclusivi

Le versioni VZ e VZ Extreme della nuova CUPRA Formentor si caratterizzano per una dotazione di serie particolarmente ricca. La versione VZ include cerchi in lega da 19” SANDSTORM SILVER, il DCC (controllo dinamico dell’assetto), sedili anteriori avvolgenti in Dinamica®, e il sistema Keyless Advanced per l'accesso senza chiave. La versione VZ Extreme si distingue per cerchi da 19” SANDSTORM COPPER e un equipaggiamento ancora più completo, che include il sistema di navigazione, pinze Brembo (per i motori 1.5 e-HYBRID e 2.0 TSI da 265 CV), fari anteriori LED Matrix, sedili anteriori CUP Bucket, e il sistema Top View camera 360°. Inoltre, tra le novità, troviamo il gancio traino elettrico con Trailer Assist, disponibile su richiesta per entrambe le versioni.

Sicurezza avanzata e sistemi di assistenza alla guida

La CUPRA Formentor VZ Extreme offre anche una serie di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida avanzati, tra cui il Safe & Driving Pack XL. Questo pacchetto include side assist (monitoraggio dell’angolo cieco), exit assist (frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita dal parcheggio), lane assist plus con mantenimento del centro corsia e Precrash assist (anteriore e posteriore), che contribuiscono a migliorare la sicurezza attiva e passiva del veicolo.

Conclusione: prestazioni e tecnologia al servizio della guida

La nuova CUPRA Formentor, con il suo motore 2.0 TSI da 265 CV DSG, rappresenta una perfetta combinazione di prestazioni, design audace e tecnologie avanzate. Grazie alla vasta gamma di motorizzazioni e all'elevata attenzione alla sostenibilità e sicurezza, il nuovo SUV coupé di CUPRA si propone come una delle scelte più interessanti per chi cerca un’auto sportiva, innovativa e rispettosa dell'ambiente.