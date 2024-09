Dacia al Salone di Torino: i nuovi Duster e Spring protagonisti dell’evento

Dal 13 al 15 settembre, Dacia sarà tra i protagonisti del Salone Auto Torino, un evento atteso da tutti gli appassionati d’automobilismo

che si terrà nella storica cornice di Piazza Castello, nel cuore della città. In questa prestigiosa vetrina, il marchio rumeno presenterà due delle novità più attese del 2024: la terza generazione del Nuovo Duster e la Nuova Spring, la city car elettrica che sta ridefinendo i parametri della mobilità urbana.

Il Nuovo Duster si presenta totalmente rinnovato, pronto a conquistare una nuova generazione di automobilisti. Questa terza generazione rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello precedente, con un design più moderno e accattivante, contenuti tecnologici di ultima generazione e un livello di comfort superiore. Ordinabile già da qualche settimana, il Duster ha già raccolto migliaia di ordini in Italia, segno del forte legame tra il pubblico e questo iconico SUV. Con il suo straordinario rapporto qualità-prezzo, continua a mantenere la sua missione di "democratizzare" l’esperienza SUV, rendendola accessibile a un vasto numero di persone.

La Nuova Dacia Spring è la risposta del marchio alle esigenze di mobilità urbana e periurbana. Questa city car 100% elettrica, leggera e compatta, si distingue per il suo raggio di sterzata ridotto, che la rende agile nel traffico cittadino, e per lo spazio interno, sufficiente per ospitare comodamente passeggeri e bagagli. Con meno di una tonnellata di peso, la Spring detiene un primato tra le auto elettriche per leggerezza, fattore che permette di ridurre i tempi di ricarica e i costi di gestione. Grazie alla possibilità di ricaricarla anche con una semplice presa domestica, la Spring si propone come la soluzione ideale per chi cerca praticità e sostenibilità.

La presenza di Dacia al Salone di Torino rappresenta un’ulteriore occasione per mostrare al pubblico italiano l’evoluzione del marchio negli ultimi anni. Con una gamma sempre più diversificata, che spazia dalle propulsioni full hybrid e mild hybrid a 48V fino alle soluzioni 100% elettriche e GPL, Dacia si conferma al passo con le richieste del mercato, mantenendo al contempo il suo ineguagliabile rapporto qualità-prezzo. Questo approccio ha portato il marchio a diventare il più scelto dai clienti privati in Italia, con la Sandero come auto estera più venduta nel Paese.

Il successo di Dacia in Italia non è solo una questione di numeri, ma anche di fiducia. Il Salone di Torino sarà un’occasione per rafforzare ulteriormente questo legame, dimostrando come il marchio sia in grado di rispondere alle esigenze degli automobilisti moderni, che cercano qualità, innovazione e sostenibilità in un veicolo. Dacia si conferma così un punto di riferimento nel panorama automobilistico italiano, capace di evolvere e innovare senza mai perdere di vista le necessità dei propri clienti.