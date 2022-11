Drivalia: Claudio Catania nuovo Country Manager per il mercato Italia

FCA Bank annuncia una nuova nomina ai vertici di Drivalia: Claudio Catania ha assunto il ruolo di Country manager per il mercato Italia della nuova società di noleggio e mobilità del Gruppo.

Claudio Catania vanta un’esperienza di lunga data nel settore della mobilità, maturata nel corso di una carriera quasi ventennale. Il suo percorso professionale è iniziato nel 2004 in Europcar, per poi proseguire dal 2006 in Leasys: qui Catania ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino a divenire nel 2019 Country manager di Leasys per la Polonia. Infine, nel gennaio 2022, viene nominato European Markets & Business Development Manager in Leasys Rent, l’attuale Drivalia.

“Sono fiero di poter guidare la nuova società di mobilità del Gruppo FCA Bank. Insieme al team del mercato Italia, mi impegnerò a raggiungere l’obiettivo prefissato: diventare uno dei principali operatori del settore, attraverso soluzioni di mobilità a 360 gradi e sostenibili per l’ambiente, dagli abbonamenti all’auto al car sharing elettrico e al noleggio di tutte le durate” ha dichiarato Catania.