DS Automobiles rinnova la gamma con gli allestimenti PALLAS ed ÉTOILE per DS 3 e DS 7

DS Automobiles continua il suo percorso di evoluzione e raffinamento, introducendo nuove configurazioni di allestimento per i suoi modelli DS 3 e DS 7.

Con l’obiettivo di offrire una gamma più snella e chiara per i clienti, il marchio francese ha implementato due nuovi livelli di equipaggiamento che combinano lusso, carattere e tecnologia: PALLAS ed ÉTOILE.

Questa nuova strategia arriva dopo il successo del lancio dell’allestimento IBRIDO per la DS 4, disponibile dallo scorso aprile nelle versioni PALLAS ed ÉTOILE. Ora, DS Automobiles estende questa configurazione anche ai suoi modelli DS 3 e DS 7, offrendo un’esperienza di guida ancora più esclusiva, con equipaggiamenti di fascia alta che soddisfano le aspettative di un pubblico esigente.

PALLAS: Un omaggio all'eleganza francese

Il nome PALLAS evoca immediatamente un senso di prestigio e lusso. Originariamente introdotto nel 1964 con la DS Pallas, questo nome storico ha rappresentato per decenni il vertice dell’eleganza automobilistica francese. Oggi, DS Automobiles riporta in vita questo simbolo con una versione moderna che conserva l'attenzione ai dettagli e la raffinatezza che da sempre caratterizzano il marchio.

PALLAS è ispirato al concetto di "Palace", associato agli hotel di lusso francesi di categoria superiore. Il ritorno di questo nome nella gamma DS Automobiles sottolinea il focus del brand sul comfort, l’eleganza e la qualità artigianale, tratti distintivi che continuano a essere centrali nell’identità del marchio.

ÉTOILE: Il simbolo della raffinatezza

L’allestimento ÉTOILE rappresenta l’apice della gamma DS, richiamando l’immaginario parigino con riferimenti alla Place Charles-de-Gaulle (nota come Place de l’Étoile fino al 1970) e alla tradizione culturale della capitale francese. Il termine ÉTOILE, infatti, non è solo un richiamo geografico, ma anche un omaggio alla cultura artistica francese, rappresentando le prime stelle del balletto dell’Opéra National de Paris.

Il simbolismo dietro il nome ÉTOILE esprime il perfetto equilibrio tra arte, architettura e savoir-faire, elementi che si riflettono nei materiali di alta qualità e nelle soluzioni tecnologiche avanzate presenti negli interni. Tra questi, spiccano l'uso di pelle Nappa e Alcantara®, materiali che conferiscono a questa versione un'eleganza esclusiva.

DS 3: Un concentrato di stile ed efficienza

Il modello DS 3, ora disponibile con gli allestimenti PALLAS ed ÉTOILE, continua a rappresentare la combinazione ideale tra stile e praticità. Il frontale di ogni versione è dominato dai profili DS WINGS in nero lucido con dettagli cromati, che evidenziano la raffinatezza del design. Tuttavia, le due versioni si distinguono nei dettagli: l’allestimento PALLAS presenta cerchi in lega DUBLIN da 17 pollici (con cerchi NICE da 18 pollici disponibili come optional), mentre l’allestimento ÉTOILE include cerchi in lega NICE da 18 pollici di serie, con l’opzione di cerchi TOULOUSE da 18 pollici per la versione elettrica E-TENSE.

Gli interni della DS 3 sono un’altra grande espressione di lusso e comfort. L’allestimento PALLAS offre un ambiente ricco di dettagli, con interni in tessuto Peruzzi Silicon o in DS Canvas Nero Basalto. Per chi cerca un tocco ancora più esclusivo, è disponibile come optional la pelle Nero Basalto. Nella versione ÉTOILE, invece, l’interno è rivestito in Alcantara® e pelle Nappa Marrone Criollo, con sedili regolabili elettricamente, per un'esperienza di guida ancor più confortevole.

DS 3 offre anche una vasta gamma di pacchetti optional per entrambe le versioni. L’allestimento PALLAS include il Pack Comfort, che aggiunge sedili anteriori riscaldati, tappetini in moquette e accesso keyless, mentre il Pack Tech comprende l’avanzato DS IRIS SYSTEM con ChatGPT integrato, telecamere Vision 360 e ricarica wireless per smartphone. Nella versione ÉTOILE, il sistema audio FOCAL Electra® e il Pack Absolute Tech con guida semi-autonoma, head-up display e fari DS MATRIX LED VISION completano un pacchetto tecnologico d’avanguardia.

DS 7: Lusso ed esclusività

DS 7 non è da meno nel processo di rinnovamento della gamma. Anche qui, gli allestimenti PALLAS ed ÉTOILE portano il lusso a un nuovo livello, con l’aggiunta dell’esclusiva versione PERFORMANCE per la trasmissione PLUG-IN HYBRID AWD 360.

La versione PALLAS della DS 7 si distingue per gli interni in Alcantara® Deep Black, con l’opzione di tessuto DS Canvas Nero Basalto per chi desidera un tocco più sobrio. Il Pack Comfort, disponibile come optional, arricchisce ulteriormente l’allestimento con sedili riscaldati e un impianto HiFi FOCAL Electra®. Il Pack Tech, invece, include sistemi di assistenza alla guida avanzati come il DS DRIVE ASSIST, la sospensione attiva DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e il sistema Vision 360.

L’allestimento ÉTOILE per DS 7 porta il concetto di lusso ancora più in alto, con interni in pelle Nero Basalto o Nappa Grigio Perla. I pacchetti aggiuntivi, come l'Absolute Comfort e l'Absolute Tech, rendono l’esperienza di guida e di viaggio unica, grazie a sedili ventilati e massaggianti, ricarica wireless e telecamere ad alta risoluzione per una visione ottimale in ogni condizione di guida.

DS 7 PERFORMANCE: Sportività ed eccellenza

La novità più esclusiva nella gamma DS 7 è la versione PERFORMANCE, riservata alla motorizzazione PLUG-IN HYBRID AWD 360. Basata sull’allestimento ÉTOILE, questa versione si distingue per dettagli sportivi come il logo DS Performance, profili DS WINGS neri e cerchi BROOKLYN da 21 pollici, con opzioni di cerchi NEW YORK.

Gli interni della versione PERFORMANCE sono disponibili in pelle Nappa Nero Basalto o Grigio Perla, con il climatizzatore bi-zona esteso di serie e il sistema DS Vision 360. Il Pack Absolute Tech, disponibile come optional, arricchisce ulteriormente l’esperienza con tecnologie di assistenza alla guida avanzate e comfort ottimale.

Un omaggio al lusso francese

Con il ritorno dei nomi storici PALLAS ed ÉTOILE, DS Automobiles riafferma il suo impegno nel coniugare tradizione e innovazione, creando modelli che rappresentano il meglio dell’eleganza e della tecnologia francese. La gamma DS 3 e DS 7 si arricchisce così di allestimenti che non solo migliorano l’esperienza di guida, ma offrono anche un livello di personalizzazione e lusso senza precedenti.