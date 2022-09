E-GAP diventa partner del Programma MilleMiglia

E-GAP, il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, annuncia oggi di aver siglato con Italia Loyalty S.p.A una partnership MilleMiglia che offre ai propri clienti iscritti al Programma la possibilità di guadagnare miglia e ottenere benefici di viaggio.

L’accordo garantisce che, per ogni euro speso nel servizio di ricarica, il cliente E-GAP accumulerà due miglia e che, se effettuerà dieci ricariche entro sei mesi, riceverà anche un Bonus Fedeltà di 1.000 miglia, in aggiunta alle miglia standard che ottiene sulle 10 ricariche effettuate. Sarà inoltre riservato un Welcome Bonus ai nuovi clienti che scaricano, e si registrano, all’App E-GAP e che effettuano la loro prima ricarica: il bonus garantirà l’accumulo di 1.000 miglia, oltre alle miglia ottenute dal nuovo cliente sulla ricarica effettuata. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di E-GAP

“La partnership con MilleMiglia punta a fidelizzare i nostri clienti abituali e ad attrarre una nuova fascia di utenti che è solita muoversi specialmente in ambito business, amplificando così i servizi connessi alla mobilità. Sin da subito abbiamo orientato il nostro impegno ad ascoltare i loro bisogni e di coloro che si stanno avvicinando al mondo della mobilità elettrica, sempre più attenti a nuove soluzioni tecnologiche” ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP. “Con questo accordo puntiamo poi ad ampliare i vantaggi per la nostra clientela che vuole provare il nostro innovativo servizio di ricarica mobile in totale comodità e con un grande risparmio di tempo” ha concluso De Meo.

La partnership appena siglata prevede anche l’applicazione di un apposito adesivo MilleMiglia sulla flotta italiana E-GAP per dare massima visibilità all’iniziativa.

E-GAP sta sviluppando in questi mesi un ampliamento della propria flotta dei mezzi adibiti al servizio di ricarica elettrica on-demand: entro fine anno sono previsti 100 nuovi e-van, con l’obiettivo di raggiungere la quota di 500 mezzi di ricarica green entro il 2024. L’azienda sta lavorando anche all’integrazione dell’offerta di ricarica mobile con una serie di soluzioni di ricarica off-grid, tra cui un primo lancio di prodotti ultrafast entro la fine del 2022.