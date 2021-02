Elettrificazione e servizi per la mobilità sono il futuro di KIA

Elettrificazione e servizi integrati per la mobilità. Sono questi i pilastri del nuovo ‘Plan S’, la strategia a medio-lungo termine di Kia, che prevede tra l’altro il completamento della gamma elettrificata con 11 nuovi modelli EV entro il 2026 (obiettivo di vendita fissato a 1,6 milioni di unità all’anno a partire dal 2030), il potenziamento del mercato dei veicoli PBV con lancio del primo modello specifico nel 2022 con l’obiettivo di vendita di 1 milione di unità l’anno dal 2030 e l’incremento dei servizi di mobilità con attenzione alla diversificazione e personalizzazione dell’offerta per incontrare le molteplici necessità dei futuri clienti. “Kia rinasce nel 2021 con un nuovo logo, un nuovo design, e un nuovo slogan - ha sottolineato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation -. Kia si sta trasformando in un brand che vuole essere di ispirazione, proponendo inedite soluzioni ed esperienze di mobilità”.

“La trasformazione di Kia” condurrà l'azienda verso un portafoglio di attività più ampio per ridefinire l'intero ecosistema della mobilità, partendo con la fondamentale transizione dai motori a combustione interna verso l’elettrificazione. Il primo veicolo elettrico di Kia atteso nel corso del 2021, il cui nome in codice è CV, sarà infatti caratterizzato dalla tecnologia Highway Driving Assist Level 2. A partire dal 2023 i veicoli elettrici Kia saranno equipaggiati con l’Highway Driving Pilot, un’evoluzione di primaria importanza nei sistemi di guida autonoma di livello 3. Kia prevede quest’anno una crescita dell’utile operativo (+70,1%), basato sull’andamento del volume delle vendite e sull’incremento del prezzo di vendita medio e del mix prodotto. Nel 2021 Kia prevede di vendere a livello mondiale 2.922.00 unità, per un incremento del 12,2% su base annuale. Si prevede anche un aumento dei ricavi del 10,8% su base annua.

Con una maggiore redditività assicurata dai nuovi modelli elettrici, Kia ha rivisto le stime di crescita del suo utile operativo rispetto ai dati inizialmente comunicati lo scorso anno. Kia ora punta ad un margine operativo del 5,4% nel 2021 e del 7,9% nel 2025. Nel medio periodo, Kia prevede di incrementare le vendite a medio e lungo termine, arrivando a 3,8 milioni di unità nel 2025. La percentuale di vendita di veicoli ecologici, stimata al 10% delle vendite totali nel 2021, è prevista in rialzo al 22% nel 2025.