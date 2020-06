Fca, i bozzetti del Centro Stile per aiutare i bambini più in difficoltà

Un bozzetto del Centro Stile Fca per donare un sorriso ai bambini più bisognosi e vulnerabili, che vivono in contesti svantaggiati e nelle famiglie più fragili, intrappolati dalla povertà e della impossibilità di andare a scuola. Da poche ore, Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato l’iniziativa benefica “stART Again", nata grazie alla collaborazione con Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio. L’idea è quella di vendere 136 copie di bozzetti dei modelli più iconici del gruppo - Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth Fiat Professional - realizzati dai car designer e con il contributo simbolico di 20 euro, per acquistare una copia del bozzetto scelto, il ricavato dalle vendite sarà poi utilizzato da Save the Children per fornire beni di prima necessità, materiali per la didattica e supporto allo studio a migliaia di bambini in Italia.

Diversi modelli

Un progetto che mette insieme l’arte e il desiderio di rialzarsi da un brutto male come il coronavirus. Ci sono anche la nuova Fiat 500 Elettrica, le Lancia che hanno segnato il rally fino alle mitiche Abarth 595, la Jeep Willys o la Fiat Ducato di Fiat Professional, uno dei protagonisti nella lotta al Covid-19 come mezzo ambulanza per il trasporto di migliaia di malati in tutta Europa. Ci sono anche l’Alfa Romeo Giulia GTa o l’Alfetta 158 per donare un po’ di felicità. “Il disegno, sia per come viene eseguito sia per quello che rappresenta è un veicolo di emozioni”, commenta Klaus Busse, responsabile del Centro Stile Fca. “Ecco perché è così nelle corde di bambini e ragazzi. Per noi designer, che del disegno ne abbiamo fatto una professione, l’esecuzione eccellente di uno schizzo diventa un potente mezzo comunicativo. Ed è proprio da questi ‘segni grafici’ che vogliamo partire per condividerli con chi è appassionato dei nostri brand e vuole dare il suo contributo al futuro dei bambini che stanno vivendo un momento di forte difficoltà”.