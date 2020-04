FCA Live Wek : il bonus per ripartire

In situazione di emergenza sanitaria come quello attuale, FCA mette in atto azioni concrete per supportare tutti i cittadini che, pur nell’emergenza sanitaria, stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth.

In questo contesto rientra l’iniziativa Live Week che fino al 18 aprile consentirà di scaricare un coupon promozionale per l’acquisto di una vettura o veicolo commerciale del Gruppo a condizioni particolarmente vantaggiose. Partito nel week end di Pasqua, il programma Live Week è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico che ha già scaricato oltre 7.000 coupon.

Il bonus è scaricabile direttamente dai siti ufficiali dei singoli marchi ed è valido sino al 31 luglio 2020 e, in caso di finanziamento, prevede che la prima rata sia a gennaio 2021 offrendo così una maggiore serenità per il futuro. Inoltre, su un numero selezionato di vetture in pronta consegna saranno inclusi nel prezzo tutti gli optional presenti. Da sottolineare che sono previste promozioni ulteriori destinate ai clienti con partita IVA, una clientela particolarmente colpita da questa situazione e che vedrà una speciale attenzione da parte di FCA per superare insieme il momento.

In dettaglio, collegandosi al sito Alfa Romeo è possibile scaricare i coupon con importi fissi per ogni modello: dai 9.000€ per la Giulietta (solo in caso di finanziamento) ai 7.000€ di Giulia e 8.500€ di Stelvio. Stesse condizioni vantaggiose per gli appassionati dei SUV Jeep che, grazie all’iniziativa Live Week, potranno beneficiare di un bonus dai 6.000€ per Renegade e Compass ai 15.000€ per l’acquisto di Grand Cherokee. Sul sito di Fiat sono invece disponibili i coupon per l’intera gamma - dai 4.000€ per la Panda ai 6.500€ per la 500L (solo con finanziamento) - mentre il bonus dedicato alla Lancia Ypsilon è di 4.000€ e quello riservato ai fan dello Scorpione per l’acquisto di una Abarth 595 vale 3.000€. Infine, i coupon di Live Week assicurano vantaggi anche sull’acquisto dei veicoli commerciali di Fiat Professional: infatti, validi sino al 30 giugno 2020, i bonus consentono uno sconto dal 22% su 500L PRO al 38% su Ducato. Inoltre, alcuni mezzi in pronta consegna beneficiano di un extra sconto del 5%.

L’iniziativa Live Week si va ad aggiungere al recente programma Car@home con cui il Gruppo FCA ha digitalizzato il processo di acquisto per fronteggiare le difficoltà del momento attuale. Infatti, gli showroom di FCA si aprono ai potenziali clienti grazie all’applicazione Google Hangouts Meets che consente di gestire le relazioni a distanza. Così, senza uscire di casa, è possibile scoprire le novità della gamma, “dialogare” con un consulente di vendita e potenzialmente procedere all’ordine. Lanciata per la prima volta nelle scorse settimane in Italia, questa modalità di contatto “remoto” si sta allargato ad altri Paesi.