FE, ePrix Berlino 6, La DS Techeetah è campione costruttori

Scattatati rispettivamente dalla piazza 19 e 21 Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne hanno dato vita ad un’avvincente rimonta nell’ultima replica della stagione 2019/2020 sul circuito di Berlino Tempelhof e a suon di sorpassi hanno portato la loro DS Techeetah fino al 9° e al 7° posto. Un risultato positivo che ha consentito al team di affermarsi tra le marche e a JEV di chiudere il campionato vinto dal compagno di squadra in terza posizione.

A tagliare per primo il traguardo dopo essere scattato dalla pole Stoffel Vandoorne ha regalato il primo successo alla Mercedes, quasi ad antipasto di ciò che sarà a partire da gennaio 2021. Non bastasse, la Casa della Stella ha fatto bottino pieno salendo sul secondo gradino del podio con il rookie Nyck de Vries, staccato soltanto di 1”340. In top 3 anche il battagliero Sébastien Buemi su Nissan e-Dams, protagonista di una bella lotta con la Audi del debuttante René Rast, immediatamente a proprio agio su queste vetture. Quinto un ottimo Sam Bird su Virgin, 14° allo start, quindi la Audi di Lucas di Grassi. Ottavo Alex Lynn su Mahindra e decimo Edoardo Mortara su Venturi. Undicesimo Mitch Evans su Panasonic Jaguar, a precedere la BMW di Maximilian Günther, protagonista di un contatto nelle battute conclusive con la Virgin di Robin Frijns poi costretto al ritiro, e la BMW di Alexander Sims. A distanza ravvicinata le due Porsche di André Lotterer e Neel Jani. Soltanto sedicesimo Felipe Massa, in calando man mano che passavano i giri. Al termine della corsa la Venturi ha reso noto che non proseguirà la collaborazione con il brasiliano ex F1.

Diciassettesima la Panasonic Jaguar di Tom Blomqvist, quindi la Mahindra di Jerome d’Ambrosio e la Dragon di Sergio Sette Camara, decisamente incolore rispetto ai precedenti appuntamenti. Ventesima la NIO di Daniel Abt, poi la monoposto gemella di Oliver Turvey e la Dragon di Nico Müller.

Ko per noie sulla sua Nissan e-Dams per il vincitore dell’ePrix di mercoledì Oliver Rowland.

Classifica ePrix Berlino 6:

1 Stoffel Vandoorne Mercedes 47m22.107s

2 Nyck de Vries Mercedes +1.340s

3 Sebastien Buemi Nissan e.dams +2.841s

4 Rene Rast Audi +3.580s

5 Sam Bird Virgin +8.710s

6 Lucas di Grassi Audi +11.593s

7 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +12.895s

8 Alex Lynn Mahindra +14.719s

9 Antonio Felix da Costa DS Techeetah +15.304s

10 Edoardo Mortara Venturi +16.154s

11 Mitch Evans Jaguar +16.348s

12 Maximilian Guenther BMW +17.798s

13 Alexander Sims BMW +22.229s

14 Andre Lotterer Porsche +23.893s

15 Neel Jani Porsche +24.888s

16 Felipe Massa Venturi +25.577s

17 Tom Blomqvist Jaguar +25.992s

18 Jerome d'Ambrosio Mahindra +30.485s

19 Sergio Sette Camara Dragon +31.453s

20 Daniel Abt NIO +38.071s

21 Oliver Turvey NIO +39.694s

22 Nico Muller Dragon +1m11.178s

RM Media