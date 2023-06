FIAT partner alla 77 esima edizione dei “Nastri d’Argento 2023”

FIAT è partner ai “Nastri d’Argento 2023”, uno tra i più prestigiosi e conosciuti eventi internazionali inerenti al mondo dello spettacolo.

Fondamentale vetrina per il riconoscimento del talento e la creatività del cinema italiano, l’evento è ormai una tradizione nel panorama culturale nazionale, arrivato alla sua 77esima edizione, premia i film dell’anno e i migliori attori, interpreti e produttori, grazie all’autorevole contributo del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani.

In un viaggio strategico tra cinema e cultura, saranno Napoli e Roma a fare da sfondo narrativo alla premiazione, divisa in due importanti serate: la prima, in occasione della terza edizione del nuovo formato Nastri d’Argento Grandi Serie, si è tenuta sabato 17 giugno a Napoli nell’evocativo Teatro di Corte del Palazzo Reale in Piazza Plebiscito. L’attesissima celebrazione di un nuovo modo di fare cinema che, abbracciando la serialità, si rivolge con entusiasmo creativo a un nuovo pubblico e una nuova industria. Il blu carpet e Napoli hanno difatti dato il benvenuto a registi, attori, autori e tecnici dediti alla realizzazione di serie di impostazione cinematografica, un nuovo formato la cui popolarità sembra fiorire a ritmi fulminei.

La seconda serata si è svolta martedì 20 a Roma, da sempre capitale del cinema grazie alla presenza di Cinecittà e di importanti teatri nazionali. La grande premiazione non poteva che avere luogo al MAXXI, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, un concentrato di sperimentazione e innovazione culturale e artistica.