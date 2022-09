Fiat Professional svela la campagna di lancio di Nuovo Doblò ed E-Doblò

FIAT PROFESSIONAL dà il benvenuto ai Nuovo Doblò ed E-Doblò con la nuova campagna “Driven by ingenuity”.

I tre video-racconti mostrano aziende tradizionali che hanno reinventato il modo convenzionale di lavorare in qualcosa di completamente innovativo grazie al pensiero laterale. Si basano su “storie di veri professionisti”, raccontate dai loro veri protagonisti, con uno sguardo inedito sull'ingegno italiano nelle imprese.

Pubblicate sui canali social di FIAT PROFESSIONAL, le storie presentano infatti tre start-up innovative e sostenibili che riescono a pensare ad un uso alternativo per materiali tradizionalmente appartenenti ad altri settori. A caratterizzarle è lo stesso ingegno che contraddistingue i Nuovo Doblò ed E-Doblò e li rende i partner perfetti per aziende proiettate nel futuro.

Al centro del nuovo format i valori di FIAT PROFESSIONAL - sincerità e centralità della persona – e l’importanza di essere sempre un partner affidabile per i propri clienti. Il Nuovo Doblò rimane sullo sfondo nei tre video, pur restando sempre al fianco dei professionisti: infatti, è il veicolo perfetto per il loro obiettivo lavorativo e per le loro idee geniali.

La prima storia mostra le creazioni della B Corp Miomojo, un brand di moda e società benefit con sede a Bergamo che produce borse e accessori dal design italiano, utilizzando materiali innovativi, vegani e/o parzialmente organici, alternativi alla pelle animale, e tessuti riciclati. Una collezione di borse prodotte con cactus o con mais, con scarti di mele o con reti da pesca riciclate sono alcuni esempi di questa grande creatività tutta italiana.

Il secondo spot racconta di Ricehouse, una start-up innovativa e società benefit co-fondata nel 2016 dall'architetto Tiziana Monterisi e dal marito Alessio Colombo. Ricehouse trasforma gli scarti non commestibili derivanti dalla lavorazione del riso in materiali naturali per la bioedilizia sani ed etici, tecnologicamente avanzati e con un alto grado di sostenibilità. L'obiettivo principale è quello di commercializzare nuovi materiali: paglia, pula, termoplastici, massetti leggeri e finiture in pula e calce e pannelli isolanti

Infine, la terza storia presenta Fili Pari, la start-up e società benefit che produce un tessuto innovativo e unico nel suo genere, realizzato con la polvere di marmo proveniente dagli scarti di produzione delle cave e dei laboratori di produzione. Il progetto nasce dalle tesi di laurea di due giovani donne − Francesca e Alice − del Politecnico di Milano, animate dal desiderio di riconnettere il territorio al mondo tessile.

A svelare di più sulla campagna di lancio del Nuovo Doblò vi è inoltre un video di backstage con i protagonisti delle tre storie, disponibile a questo link. Un approfondimento esclusivo sul making of, che mostra come gli imprenditori hanno vissuto questa avventura pubblicitaria con FIAT PROFESSIONAL. Una testimonianza dei titolari delle aziende che sottolinea la veridicità della nuova campagna.

I video sono stati sviluppati dall’agenzia creativa Leo Burnett e prodotti dalla casa di produzione Buddy Film con la direzione di Tobia Passigato. La colonna sonora è firmata da Flavio Ibba per Red Rose productions.

Ultima generazione di un modello vincente nel segmento C-VAN, il Nuovo Doblò offre il meglio in termini di modularità, sostenibilità e sicurezza, rendendosi un compagno di lavoro ancora più affidabile, versatile e flessibile. Il nuovo modello è disponibile in due lunghezze, tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi) ed è proposto sia con motore elettrico sia con propulsore a combustione termica. Fiore all’occhiello della gamma è il Nuovo E-Doblò, il terzo veicolo elettrico per FIAT PROFESSIONAL, dopo E-Ducato ed E-Scudo. Maggiori informazioni di Nuovo Doblò ed E-Doblò sono disponibili al seguente link.